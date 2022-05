Wanda Nara le dedicó un tierno mensaje a Mauro Icardi tras el final de la exitosa temporada del París Saint Germain

A pesar de haber protagonizado el escándalo del Wanda Gate el año pasado, Wanda Nara sigue apostando a su matrimonio con Mauro Icardi. En esta oportunidad, la rubia le dedicó un tierno mensaje a su marido, tras el cierre de una exitosa temporada del París Saint Germain.

El equipo donde se desempeña Icardi logró quedarse con la Ligue 1 de Francia, pero lo frustró su temprana eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid.

"Feliz de acompañarte, de verte crecer y compartir con vos el premio más grande.. nuestra familia. Felicidades campeón" escribió Wanda en su cuenta de Instagram, junto a un álbum de fotos de toda la familia ensamblada en el estadio de fútbol Parc des Princes.

Wanda Nara y Maxi López llegaron a un acuerdo judicial:

Wanda Nara y Maxi Lopez le pusieron fin a las diferencias económicas que tenían por la cuota alimentaria de sus tres hijos en común. La información la reveló hoy en Intrusos, la panelista, Maite, quien dio los detalles del acuerdo con el juez.

“El juzgado acaba de regular el convenio entre Maxi López y Wanda Nara. De esta manera ya no tienen más alimento. Wanda se quedó con la casa de Santa Bárbara y de acá, hasta que los chicos cumplan 18 años, Maxi no va a tener que pagar alimentos”, comentó Maite.

“Quedó saldado por completo”, remarcó la panelista. Sin embargo, el abogado Mauricio D'Alessandro, no es que Maxi no tenga que pagar nada más, sino que quedó al día, pero si eventualmente llegase a haber “nuevos alimentos”, Wanda podría solicitarlos. “Wanda da por saldada toda la deuda y no tiene posibilidades de reabrir eso. Esto cancela los alimentos como están establecidos ahora. Si estudian, hasta los 25 podrían pedir cuota”, remarcó el abogado.

De acuerdo con lo aclarado por el letrado Mauricio D'Alessandro, Maxi López debía entregarle una cuota mensual de 12.500 euros a Wanda Nara, por los tres hijos. Valentino, Constantino y Benedicto López.

