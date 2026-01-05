Maxi López reveló por qué nunca quiso que Daniela Christiansson y Wanda Nara se conocieran: “Siempre hay que tener cierta distancia”

Desde Suiza, donde reside con su esposa Daniela Christiansson y su familia, el exjugador Maxi López ofreció esta semana una entrevista que desató interés en los programas de espectáculos y en redes sociales. En ella, el protagonista respondió con naturalidad y una dosis de humor cuando le preguntaron por su postura respecto al vínculo entre su actual pareja y su ex, la mediática Wanda Nara.

Maxi López y Daniela Christiansson, cómplices y relajados, disfrutando de su presente familiar lejos del ruido mediático.

Consultado por el conductor Marley sobre si Daniela y Wanda se conocían o mantenían una relación, López fue claro: aunque sí se han cruzado, nunca hubo una cercanía profunda. “Con Wanda siempre hay que tener cierta distancia, porque si no la tenemos acá con nosotros”, expresó el exfutbolista con una sonrisa, mientras señalaba el living de su casa, dejando en claro su postura.

¿Una distancia necesaria?

La modelo sueca Daniela Christiansson aclaró durante la misma charla que, si bien está todo “bien” entre ambas, no existe una relación de amistad ni una relación estrecha con Wanda Nara. Según contó, apenas se vieron “dos o tres veces” en eventos familiares relacionados con los cumpleaños de los hijos que Maxi tuvo con Nara, pero nada más. “No la conozco. Nos vimos en fiestas de los chicos pero siempre tengo distancia”, admitió Christiansson con franqueza.

Maxi añadió que esos encuentros fueron breves y que el trato se limita a lo necesario, especialmente para preservar el bienestar familiar. “Está bueno tener cierta cercanía por los chicos, pero no hay que darle tanta confianza”, explicó, marcando un límite claro entre respeto y vínculo cercano.

Un enfoque práctico y con humor

Lo llamativo de las declaraciones es que, además de sinceras, estuvieron cargadas de humor y pragmatismo. López utilizó una metáfora graciosa para expresar su idea: si no se mantiene cierta distancia, en tono de broma dijo que Wanda “la tenemos acá con nosotros”, sugiriendo que, de lo contrario, la presencia de la empresaria sería constante y entraría en la intimidad familiar.

Este enfoque, aunque relajado, también va en línea con la lógica de muchas familias ensambladas donde el equilibrio entre respeto, cariño por los hijos y distancia emocional es clave. El propio López señaló que nada impide un trato cordial, pero que las interacciones se mantienen en contextos puntuales y necesarios, como celebraciones de cumpleaños o eventos donde todos los hijos comparten espacio.

La pareja se mostró unida y sonriente, reflejando la etapa de estabilidad y serenidad que atraviesan juntos.

La pareja, que lleva más de una década junta,consolidó un estilo de vida tranquilo en Suiza, lejos del bullicio mediático que supo acompañar la relación entre Maxi y Wanda en el pasado.

Instalados en el exterior, Maxi y Daniela comparten proyectos

La decisión de mantener cierto límite con Nara responde no solo a vivencias personales, sino a una elección familiar: priorizar la serenidad del hogar y centrar las energías en los vínculos actuales, sin revivir tensiones ni incomodidades anteriores. En ese sentido, la postura de López no fue negativa ni hostil, sino más bien una forma de proteger su presente y el desarrollo de su familia actual.

Repercusiones mediáticas

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y programas de farándula, donde no faltaron comentarios tanto de apoyo como de crítica. En muchos comentarios se destacó la sinceridad de López al hablar sin filtros, mientras que otros opinadores señalaron que la postura de mantener distancia puede ser saludable en relaciones complejas del pasado.

En definitiva, la postura de Maxi López sobre la relación entre Daniela Christiansson y Wanda Nara —“si no se mantiene cierta distancia, la tenemos acá”— no solo explica su preferencia personal, sino que también ofrece una mirada sobre cómo muchas familias modernas negocian los vínculos con el pasado, especialmente cuando hay hijos de por medio.

