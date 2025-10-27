Lourdes Fernández, de Bandana, declaró que su ex nunca la atacó: la determinación que tomó la Justicia

Este lunes 27 de octubre, Lourdes Fernández declaró ante la Justicia después de haber sido encontrada en la casa de su ex pareja, Leandro García Gómez, en grave estado. Los expertos de la Oficina de Violencia Doméstica escucharon su testimonio y tomaron una determinación.

La declaración de Lourdes de Bandana

Era mucha la expectativa que había sobre la declaración de Lourdes Fernández, después de haber sido encontrada en el departamento de su ex, Leandro García Gómez. La familia de la cantante había denunciado su desaparición y, tras un allanamiento, finalmente se la pudo encontrar en la vivienda de quien fuera su pareja, en un estado delicado de salud.

Lourdes se presentó esta mañana en la oficina de Violencia doméstica y su testimonio habría seguido una línea similar al comunicado que publicó en sus redes sociales tras lo sucedido. Según cuenta Mauro Szeta, la cantante negó haber sido atacada por García Gómez.

El comunicado de Lourdes del pasado sábado..

Esas declaraciones, fueron analizadas por los expertos de la Oficina de Violencia Doméstica, quienes, al escuchar las palabras de la cantante, definieron a la situación como un caso de alto riesgo. Además, siempre en palabras de Szeta, diagnosticaron que se trataba del "relato de una mujer manipulada por el violento".

La determinación de la Justicia sobre el caso de Lourdes.

La decisión del abogado de la mamá de Lourdes Fernández

En ese contexto, Mauro Szeta confirmó cuáles son los próximos pasos que dio el abogado de la familia de Lourdes al escuchar el testimonio. Según comentó, el letrado pidió que la cantante ahora preste declaración como si se tratase de una víctima de delitos como "trata de personas".

Algunos minutos después, el profesional concedió una entrevista a América, donde se explayó un poco más al respecto. Consultado por el caso, aseguró que “la negación es normal en casos de violencia de género” y que no le “extrañaría que ella se culpe a sí misma”.

El pedido del abogado de Lourdes Fernández.

Tras el testimonio de Lourdes Fernández, la Justicia determinó que se trata de un caso grave, de alto riesgo, con indicios de manipulación. Una caratula que, según Mauro Szeta, guiará la investigación a partir de este momento.