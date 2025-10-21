La nueva cautelar de Mauro Icardi contra Wanda Nara y Martín Migueles: qué pide y cuál es la multa

Mauro Icardi presentó una nueva cautelar que involucra directamente a Wanda Nara y Martín Migueles. La medida establece condiciones específicas que apuntan al entorno familiar de las hijas del futbolista, con foco en el vínculo que las niñas pudieran tener con la actual pareja de la empresaria. El expediente incluye restricciones concretas y contempla sanciones en caso de incumplimiento.

La medida cautelar de Mauro Icardi contra Wanda Nara por Martín Migueles

Mauro Icardi dio un paso legal que pone en foco a Wanda Nara y Martín Migueles. La nueva cautelar incluye restricciones precisas y contempla una multa en caso de incumplimiento, en el marco de una solicitud que busca preservar el bienestar de las hijas que comparte con la empresaria. La resolución judicial establece límites claros y será monitoreada por el juzgado.

Mauro Icardi

En las últimas horas, se conoció que el pedido realizado por el delantero fue aceptado por la Justicia y establece restricciones específicas en torno al contacto físico entre sus hijas y la pareja de la conductora de MasterChef Celebrity. La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), dejando en claro cuáles son las pautas que se deberán seguir.

Durante la transmisión, el periodista leyó el escrito presentado en la Justicia por Lara Piro y Elba Marcovecchio, abogadas de Mauro Icardi, y explicó que “el jugador solicitó una medida cautelar para protección y cuidado personal de sus hijas”, en la que exige que se le ordene a Wanda Nara “abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos” por parte de Martín Migueles hacia las menores.

Wanda Nara

Qué pide y cuál es la multa de la medida cautelar de Mauro Icardi contra Wanda Nara

“Después del video que te mostramos acá de Martín Migueles y las menores, Mauro Icardi estalló de furia y se juntó con sus abogadas para presentar este escrito y la Justicia lo aceptó”, comentó. Además, Gustavo Méndez detalló que si la presentadora llegase a compartir nuevamente un clip de sus hijas junto al agente inmobiliario, deberá pagar 100 millones de pesos.

En la misma línea, en el escrito que leyó el panelista en Mujeres Argentinas, detalla también que si Wanda Nara vuelve a exponer en redes sociales a las niñas, deberá pagar otra multa. “Prohibición de exponer públicamente a mis hijas en redes sociales o medios de comunicación, bajo apercibimiento de aplicar una nueva multa por la suma de 500 millones de pesos”, detalla el documento presentado por Elba Marcovecchio y Lara Piro.

Mauro Icardi logró que la Justicia dictara una nueva cautelar contra Wanda Nara y Martín Migueles, con medidas específicas orientadas al cuidado de sus hijas menores. La resolución establece límites concretos y contempla una multa en caso de incumplimiento, marcando un precedente dentro del vínculo legal entre él, la empresaria y su nueva pareja.

VDV