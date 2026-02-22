Maxi López reveló el verdadero motivo por el que decidió regresar a la Argentina: "No es solo un país"

El paso de Maxi López por MasterChef Celebrity (Telefe) fue un antes y un después para su vida. Al aceptar la propuesta de Wanda Nara para que sea uno de los participantes del certamen de cocina no imaginó la magnitud de su presentación en el público, a tal punto que, se convirtió en uno de los personajes del verano 2026. Ante este torbellino de emociones y el contacto directo con sus hijos adolescentes Valentino, Constantino y Benedicto, el exfutbolista decidió radicarse definitivamente en Argentina. Asimismo, explicó los verdaderos motivos por los que decidió regresar al país.

La decisión de Max López de dejar Europa y volver a América

Este viernes se llevó a cabo la última grabación del reality gastronómico que conduce Wanda Nara. En este marco, todos los participantes que pasaron por el ciclo se reunieron para celebrar el rotundo éxito del prime time de la televisión nacional. Es por esto que Maxi López recurrió a su cuenta personal de Instagram y emitió un contundente mensaje donde explicó los verdaderos motivos que lo llevaron a tomar la decisión de regresar a Argentina.

Maxi López | Instagram

"En estos últimos meses me han regalado algo que no se compra, que no se entrena y que no se aprende: cariño verdadero", comenzó escribiendo en las historias de 24 horas de Instagram. Acto seguido, expresó: "Quiero decirles gracias. Gracias de corazón".

El exmarido de la mediática empresaria resaltó el apoyo y el acompañamiento del grupo en momentos de vulnerabilidad. “Gracias por cada palabra de aliento, por cada abrazo, por cada mensaje, por cada gesto de respeto y de afecto”, señaló. En esta línea, añadió: “En momentos donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte. Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa”.

Maxi López | Instagram

Maxi López, el orgullo de ser argentino

Para Maximiliano Gastón López, el cariño del público y del grupo de trabajo no tiene precio. “Argentina no es solo un país... es una forma de sentir. Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí. Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo”, remarcó visiblemente emocionado.

El exdelantero de River Plate remarcó: “Me emociona saber que todavía existe ese corazón enorme que late por los suyos, que no se olvida de los que ama, que no suelta la mano cuando alguien lo necesita. Eso es lo que más orgullo me da de ser argentino”. Finalmente, para concluir, resaltó: “No tengo más que palabras de gratitud. Me llevo este amor conmigo para siempre. Y sepan algo: todo lo que me dieron, lo guardo en el alma. Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer. Los llevo en el corazón, hoy y siempre”.

En una de las postales que compartió se lo puede ver en el aeropuerto esperando el vuelo que ya no lo lleva de regreso a Europa, sino que ahora esta estadía corresponde a un merecido descanso y reconexión con sus herederos y el amor de su vida. "Me fui de vacaciones" (Bud Bunny), fue la canción que eligió para musicalizar esta instantánea llena de simbolismo.

Maxi López ya está viajando rumbo a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, y sus pequeños hijos Elle y Lando. Se estima que en las próximas semanas el empresario viaje junto a su familia a Argentina, donde se radicarán -al menos- por un largo período de tiempo. Cabe destacar que, el empresario ya alquiló una lujosa mansión en Nordelta valuada en 20 mil dólares mensuales, residencia en la que vivirá junto a la modelo sueca y sus dos retoños.

NB