Maxi López alquiló una mansión de lujo en Nordelta y la cifra sorprende: “Una cachetada al pobre”

El regreso de Maxi López al país ya tiene escenario definido. Tras años viviendo en Europa, el exdelantero decidió instalarse nuevamente en la Argentina y eligió una de las zonas más exclusivas del conurbano bonaerense para comenzar esta etapa con su familia.

La información se conoció en el programa Sálvese Quien Pueda, donde detallaron que el exjugador ya habría cerrado el alquiler de una imponente mansión en Nordelta. El dato que más llamó la atención fue el valor mensual de la propiedad.

Cuánto pagaría Maxi López por vivir en Nordelta

Según reveló Ximena Capristo, el alquiler estaría entre 18.000 y 20.000 dólares por mes. La cifra provocó sorpresa inmediata en el estudio y uno de los comentarios con los que la panelista lo sintetizó fue: “Es una cachetada al pobre”.

Si se proyecta el monto anual, el gasto superaría ampliamente los 200.000 dólares, un número que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

Maxi López y Wanda Nara

Nordelta es sinónimo de exclusividad, seguridad y privacidad. Empresarios, deportistas y figuras del espectáculo eligen el barrio por sus casas de gran tamaño, vistas abiertas, lagunas artificiales y amenities premium.

Una mansión acorde a su estilo de vida

Aunque no trascendieron imágenes oficiales de la propiedad que alquiló Maxi López, se trataría de una casa de grandes dimensiones, con parque, piscina y amplios ambientes. El perfil del barrio cerrado encaja con la vida familiar que el ex de Wanda Nara busca priorizar en esta nueva etapa.

El exfutbolista regresaría al país junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos más pequeños, mientras continúa afianzando el vínculo con sus tres hijos mayores, fruto de su relación con Wanda Nara.

En recientes entrevistas, López mostró una versión más reflexiva y madura, reconociendo errores del pasado y destacando la importancia de haber logrado hoy una relación cordial con Wanda por el bienestar de sus hijos.

Maxi López, Daniela Christiansson y Elle

Ahora, con mudanza confirmada y una mansión que no pasa inadvertida, Maxi López vuelve a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no por el fútbol ni por polémicas sentimentales, sino por una cifra que, en el actual contexto económico, generó un fuerte debate.

