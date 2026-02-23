Este domingo, MasterChef Celebrity (Telefe), vino sumamente recargado y lo que comenzó siendo una gala de última chance se convirtió, sorpresivamente, en una gala de eliminación. Las molestias de los participantes se hicieron visibles en el estudio en todo momento, hasta el propio Andy Chango, quien no suele tener filtros a la hora de expresarse, confesó que no era justo. Sin embargo, el jurado hizo caso omiso a esto y continuó con su tajante postura de despedir a un participante del reality. Al finalizar el programa, las redes sociales no tardaron en reaccionar y dejaron una ola de memes en la web manifestando diversas sensaciones.

MasterChef Celebrity ingresó a la recta final

MasterChef Celebrity entró a la recta final. A pocas semanas de que termine el reality de cocina más famoso del país, cada gala está cargada de tensión debido a que todos sus concursantes quieren llegar a la final. No obstante, la decisión del fin de semana pasado en la que los célebres chefs decidieron que el Turco Husaín e Ian Luca se queden en el certamen, trajo consecuencias. Tal es así que la última emisión del ciclo tuvo una inesperada eliminación, la cual estuvo cargada de llanto y, como era de esperarse, también de memes.

Susana Roccasalvo | Captura de pantalla de Telefe

El desafío de la noche estuvo a la altura de la instancia: cada uno de ellos debía indagar en la gastronomía asiática y elaborar comida coreana. Ante la explicación de una especialista en estos platos, los cocineros se pusieron manos a la obra. La complejidad estuvo a la vista en todo momento, pero la isla de Susana Roccasalvo presentaba severas dificultades. Al momento de la evaluación de su menú, la periodista de espectáculos la catalogó de “noche horrorosa”. “Me desestabilizó el anuncio del principio, que no era una noche de última chance”, comenzó diciendo, mientras que en simultáneo tuvo palabras para Wanda Nara: “Y además vos me hiciste emocionar”.

Finalmente, tanto el kimchi como el bibimbap no convencieron al tridente de expertos y, al hacerla pasar al frente junto a Andy Chango como los platos menos logrados de la jornada, optaron por despedir a la conductora. “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en MasterChef. Podés contar conmigo siempre”.

Las redes sociales explotaron contra MasterChef Celebrity

Visiblemente emocionada e impactada ante esta inesperada eliminación, Susana Roccasalvo tuvo unas conmovedoras palabras a sus compañeros de MasterChef Celebrity: “Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’”. De cada uno de ellos, destacó la calidad y el nivel de sus restaurantes y de sus incursiones en el arte culinario. En esta línea, concluyó: “Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”.

Por su parte, las redes sociales no tardaron en reaccionar ante esta performance televisiva y se generó todo tipo de chascarrillos, aunque algunos con severas críticas hacia el programa de Telefe. Mientras algunos destacaron la presencia de Roccasalvo en el ciclo mostrando su sorpresa por conocerla desde otra faceta fuera de los chimentos, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la decisión y se animaron a señalar que estaba todo “arreglado”. En simultáneo, otros dejaron stickers haciendo referencia a la emoción que les generó el llanto desconsolado de la comunicadora, mientras que otros resaltaron la presencia de Andy por su ingeniosidad y humor ácido.

Memes de MasterChef Celebrity | Twitter

Memes de MasterChef Celebrity | Twitter

De esta manera, MasterChef Celebrity sigue despertando pasiones en la audiencia y el público no duda en recurrir a las plataformas digitales para manifestar sus sentimientos ante el reality de cocina líder del prime time de la pantalla chica. Ahora, sólo queda esperar esta noche la segunda parte de esta doble gala de eliminación que contará con un nuevo expulsado.

Memes de MasterChef Celebrity | Twitter

Memes de MasterChef Celebrity | Twitter

Memes de MasterChef Celebrity | Twitter

NB