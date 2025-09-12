Wanda Nara podría estar embarazada: la foto que la delató

Wanda Nara viajó en los últimos días a Uruguay acompañada por Martín Migueles, el empresario con el que desde hace semanas se la vincula sentimentalmente. Aunque la conductora y empresaria insiste en que se trata de su “personal trainer”, las imágenes difundidas en el programa SQP (América), de la mano de Yanina Latorre, reforzaron los rumores de romance.

Los trascendidos comenzaron cuando la empresaria empezó a mostrarse en público con Migueles. Primero fue una foto de un entrenamiento juntos, algo que ella desmintió con rapidez. Sin embargo, distintas apariciones recientes parecen confirmar que el vínculo tomó otro rumbo. Latorre incluso mostró imágenes de la pareja viajando a Punta del Este en Buquebus.

“En este momento, la empresaria y Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga”, señaló la panelista, detallando que lo hicieron en primera clase y fueron captados descendiendo en el sector del freeshop.

Unas horas antes de que estallara la polémica, Wanda compartió en sus historias un video desde el asiento del acompañante de un auto de alta gama, dejando ver a un hombre conduciendo. Aunque no mencionó nombres, los tatuajes en el brazo coincidían con los de Migueles, lo que hizo que las redes sigan especulando sobre su nuevo romance.

La situación se volvió más llamativa cuando, poco después, la amiga que acompañó a las hermanas Nara publicó una historia en la que etiquetó a Wanda. En la foto se pueden ver productos personales, entre ellos, un test de embarazo en primer plano. La publicación fue eliminada a los pocos minutos, pero Juariu alcanzó a capturar la imagen y compartirla, generando un aluvión de comentarios en redes sociales.

¿Quién es Martín Migueles? Según contaron en SQP, se trata de un empresario apodado “El Tano”, muy cercano a Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, actualmente detenido por causas judiciales graves. Migueles, señalado como su socio, habría hecho dinero con la venta de celulares y también trabajó en la Aduana.

Hasta el momento, Wanda Nara no se refirió al test de embarazo ni confirmó su relación con Migueles. Sin embargo, las publicaciones en redes sociales y los viajes compartidos mantienen viva la sospecha de que la empresaria atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal.

