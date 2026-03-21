Wanda Nara presumió sus vacaciones en Shanghai: regalos en el hotel, tour cultural y una impresionante colección de Hello Kitty

Luego de terminar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara abandonó Argentina y emprendió rumbo a Europa para resolver asuntos personales referidos a su divorcio con Mauro Icardi. No obstante, tras finiquitar detalles de la división de bienes, la empresaria activó el modo vacaciones y recorrió dos de los destinos más sorprendentes del mundo. Primero, las islas Maldivas donde se alojó en un resort de lujo y, luego, Shanghai, ciudad en la cual realizó un tour cultural, visitó rascacielos y hasta presumió una impresionante colección de Hello Kitty.

Wanda Nara, estilo propio y glamour en Asia

Wanda Nara sigue generando revuelo entre sus más de 17,6 millones de seguidores al compartir las postales de su lujoso y sofisticado viaje a Shanghai. La conductora, quien se encuentra recorriendo esta prestigiosa ciudad de China junto a su novio, Martín Migueles, está viviendo jornadas a puro relax y desconexión tras haber vivido intensos meses laborales.

Wanda Nara presumió sus vacaciones en Shanghai | Instagram

Fiel a su impronta, la mayor de las hermanas Nara invitó a su comunidad virtual a conocer algunas de las postales más impactantes de su estadía en Asia. A través de su cuenta personal de Instagram, realizó un extenso compilado de fotografías en el que no faltaron las imágenes en el interior de la habitación, el tour cultural y hasta la impresionante colección de Hello Kitty con la que se topó.

Wanda Nara presumió sus vacaciones en Shanghai | Instagram

Su recorrido por Shanghái también incluyó un acercamiento a las tradiciones locales. En una de las imágenes se la observa ingresando a una construcción de estilo clásico, decorada con flores en tonos rosados y amarillos que contrastan con las estructuras de madera oscura y los muros claros. Faroles rojos suspendidos desde los aleros completan la postal, mientras la peatonal, colmada de movimiento, reúne a comerciantes, visitantes y residentes en un entorno donde la historia y la vida contemporánea se fusionan de manera natural.

Wanda Nara, una turista perdida entre la multitud

En otra de las instantáneas, se la ve a Wanda Nara sumamente sonriente, con un pañuelo de estampado floral cubriendo su cabeza, acompañado por una gorra negra y una campera de corderoy. Su expresión, relajada y genuina, deja ver a una turista en total anonimato viviendo la experiencia, con énfasis en descubrir cada detalle de este destino.

Wanda Nara presumió sus vacaciones en Shanghai | Instagram

Cabe destacar que, más allá de lo turístico, el viaje se presentó como un viaje necesario para recargar energías. En esta ciudad considerada una de las más grandes e impactantes del mundo, la presentadora de Telefe encontró el escenario ideal para desconectar del ritmo mediático y sumergirse en una dinámica completamente distinta. Sin la presión de las cámaras ni el ruido del espectáculo, optó por mezclarse con la gente, recorrer sin apuro y dejarse llevar por una ciudad que combina estímulos visuales, cultura asiática y movimiento gastronómico tentador para el paladar de todos los extranjeros.

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Finalmente, se topó con una gran colección de productos de Hello Kitty con tótems, hebillas y accesorios para el pelo. Incluso, en la habitación del hotel, presumió un arreglo floral gigante de flores rosas con un muñequito del famoso gatito. Aunque también se mostró con sus maletas y la aerolínea que la trasladó hacia este destino, no faltaron las compras en tiendas de lujos para coronar sus excéntricas vacaciones en los destinos más buscados del mundo.

Wanda Nara y la colección de Hello Witty | Instagram

De esta manera, Wanda Nara cerró un viaje que combinó lujo, cultura y momentos de desconexión y amor junto a su novio Martín Migueles. Entre paisajes exóticos, experiencias únicas y postales cuidadosamente elegidas, la mediática dejó en claro que su paso por Shanghái no solo fue una escapada turística, sino también una forma de reconectar consigo misma mientras sigue marcando tendencia en cada punto del planeta que visita.

NB