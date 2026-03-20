Olvidá el denim liso: Calu Rivero estrena la tendencia del 'co-ord' de mezclilla estampada como obra de arte

En un escenario donde la moda parece debatirse entre el minimalismo extremo y la saturación de estímulos, Calu Rivero logra moverse en un punto intermedio que capta todas las miradas. Su última aparición no solo confirma su lugar como referente de estilo, sino que instala una nueva clave estética: el denim deja de ser básico para convertirse en pieza artística. El conjunto que eligió, una camisa y un short a juego, redefine el concepto de co-ord con una impronta pictórica que rompe con todo lo conocido.

Calu Rivero y el denim como expresión artística

Lejos del jean clásico que dominó décadas de guardarropas, este conjunto apuesta por una superficie intervenida: flores, manchas y trazos que remiten más a una obra plástica que a una prenda utilitaria. La camisa, de corte relajado y bolsillos frontales, dialoga con un short de tiro alto que estiliza la silueta sin perder comodidad, el resultado es un equilibrio entre estructura y fluidez, donde cada pieza potencia a la otra.

Con su co-ord de denim estampado, Calu Rivero se convierte en el foco de todas las miradas en una escena vibrante y contemporánea.

El styling refuerza esa lectura contemporánea. Calu Rivero suma botas negras de caña media, que aportan peso visual y anclan el look, evitando que el estampado se vuelva demasiado etéreo. No hay exceso de accesorios: la protagonista es la textura. Esa decisión no es casual, sino parte de una lógica más amplia donde la ropa deja de ser fondo para convertirse en discurso.

Calu Rivero y la nueva era del co-ord

Esta tendencia del co-ord en denim estampado responde a una necesidad clara de la moda actual: diferenciarse en un contexto de hiperrepetición. Si el jean liso funcionaba como uniforme, hoy el giro está en personalizarlo, en convertirlo en una pieza única. No se trata solo de color o de corte, sino de narrativa visual. Cada mancha, cada flor, cada trazo parece contar algo.

Calu Rivero y Luciano Supervielle, junto a Marcela Kloosterboer y Flor Raggi, en una noche de moda y arte.

En ese sentido, Calu Rivero no solo adopta una tendencia, sino que la interpreta desde su universo personal, donde lo orgánico, lo artístico y lo libre conviven sin esfuerzo. Su elección no es inocente: habla de una identidad que se construye desde lo sensible, pero también desde lo disruptivo.

El mensaje es claro: el denim ya no es neutro, es lienzo. Y en esa transformación, el co-ord estampado aparece como una de las apuestas más fuertes de la temporada, ideal para quienes buscan salir de la zona segura sin resignar comodidad. Porque si algo demuestra este look es que vestirse puede ser, literalmente, una forma de expresión artística.