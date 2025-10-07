Wanda Nara publicó un video de MasterChef con un guiño contra la China Suárez: el detalle que desató el escándalo

La próxima semana comienza en Telefe la nueva edición de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara como conductora y con un jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. El canal ya comenzó a calentar motores con una promoción que combina humor, ironía y referencias que no pasaron desapercibidas en las redes.

En dicha promo, Wanda Nara interpreta a una psicóloga que atiende a los tres chefs en una sesión de terapia grupal. Durante el supuesto espacio terapéutico, los jurados comparten anécdotas sobre los “traumas culinarios” que enfrentan en el programa. Sin embargo, una de las escenas llamó particularmente la atención del público por su guiño a la China Suárez.

Los mensajes de encriptados de Wanda Nara a la China Suárez

En uno de los fragmentos de la promo, uno de los jurados relata: “Les pedimos que hagan un plato recordando su infancia, me doy vuelta y hay alguien metiendo una mousse de palta en un cubanito con el dedo”. A lo que Wanda Nara responde sonriente: “Me encanta”.

La referencia no tardó en vincularse con una historia conocida. Años atrás, la China Suárez fue mencionada en un episodio que involucró a Pampita y Benjamín Vicuña, cuando la modelo irrumpió en un motorhome y, según contó la actriz, se encontraba comiendo una palta envuelta en una manta amarilla.

Los guiños de Wanda Nara a la China Suárez y Mauro Icardi

Otro momento épico del video también fue interpretado como una alusión a la actriz: “Un límite pido yo cuando alguien hace una Torre Eiffel de papas fritas”, soltó Martitegui con tono serio. A esto, Wanda Nara contestó: “Me encanta París y amo las papas fritas”.

La mención a la capital francesa recordó el inicio del vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi pues, fue precisamente en París, la ciudad donde se conocieron. A esto se suma que la actriz ha dejado claro gracias a sus redes sociales o distintas entrevistas, su fanatismo por las papas fritas, lo que reforzó la lectura del público sobre el guiño oculto de Wanda Nara.