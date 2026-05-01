El detalle que "enloquece" a Yanina Latorre de los rumores de ruptura de Pampita con Martín Pepa

Hace unos días, Yanina Latorre sorprendió a todos al confirmar la separación de Pampita y Martín Pepa. Según contó en Sálvense quien pueda (Amèrica TV), fueron los propios allegados de la modelo quienes le confiaron la información, pero en las últimas horas mencionó un detalle que la "enloquece" sobre la ruptura.

Yanina Latorre expuso a Pampita y a Martín Pepa

Yanina Latorre explicó que, tras enterarse de la posible separación, intentó comunicarse en varias ocasiones con Pampita y con Martín Pepa aunque no tuvo éxito. "Le escribí a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leíste, no estaba abierta para conversar. Yo entiendo que ella debe saber que puede crecer el rumor. No me contestó. Consigo el teléfono a Martín Pepa, le escribo y no me contesta", relató en SQP.

Yanina Latorre//Archivo

Además, la conductora señaló que, al subir una placa negra en sus redes dando a entender que hay una separación en curso, generó aún más interés y especulación. "Para meter un poco de presión, clavo una placa negra diciendo que tengo una separación, que estoy tratando de chequear y que no me contestan los protagonistas", explicó.

Pampita y Martín Pepa//Archivo

La actitud de Martín Pepa que "enloquece" a Yanina Latorre

Yanina Latorre insiste en la separación y confirmó la investigación que le hizo a Martín Pepa: "Entonces porque nos pusimos a buscar la ruta del like. Él hoy cerró sus redes. El último like de él en las redes de ella es de los primeros días de abril". En este contexto, la conductora que sigue sin tener noticias de Pampita publicó en su cuenta de Instagram una nueva placa negra.

Frase de Yanina Latorre//Instagram

La reciente publicación de Yanina Latorre dice: "Me tiene enloquecida el silencio de Pampita. No contesta, no putea, no desmiente". La conductora cuestiona la postura de la modelo, que frente a las especulaciones sobre su quiebre con Martín Pepa siga sin pronunciarse al respecto.