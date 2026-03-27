Ángel de Brito contó el interrogatorio que le hizo la Justicia por culpa de Yanina Latorre y Dady Brieva: “Fue mi regalo de cumpleaños”

Ángel de Brito sorprendió al aire de su ciclo de streaming al revelar que tuvo que presentarse en Tribunales para declarar en el marco de una causa que involucra a Yanina Latorre y Daddy Brieva. Fiel a su estilo, el conductor brindó detalles de su experiencia en la Justicia y contó cómo fue el interrogatorio.

El motivo por el que Ángel de Brito tuvo que declarar en la Justicia

Ángel de Brito volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar una situación inesperada que vivió en las últimas horas: tuvo que presentarse en Tribunales para declarar en una causa que involucra a una excompañera de trabajo. Todo comenzó cuando, en su programa Ángel responde, dejó entrever la situación con una frase que despertó la curiosidad de sus panelistas.

Ante la insistencia del equipo, el conductor no esquivó el tema y terminó confirmando que se trataba de Yanina Latorre, su amiga y exintegrante de LAM. Acto seguido, Ángel de Brito describió el momento con humor: “Fue mi regalo de cumpleaños”. Y sumó entre risas en Bondi Live: “Madrugué por ella”.

Ángel de Brito

Tras dejar en claro que la citación judicial implicó comenzar el día mucho antes de lo habitual, el periodista profundizó en el origen del conflicto judicial y explicó quiénes iniciaron la demanda: “A Yanina la enjuiciaron Daddy Brieva y la Mariela Anchipi”. En ese sentido, recordó que el episodio se remonta a la participación de la bailarina en el Bailando, donde se generó una polémica mediática.

“Le hicieron un juicio cuando la Chipi fue participante del Bailando, una de las participantes más aburridas que no tenía previa. Entonces, armaron un romance con su bailarín. Algo más viejo que el tiramisú de Iliana Calabró”, disparó fiel a su estilo filoso. Luego, recordó el clima de aquella época: “Estuvimos un año que si era infiel, no era infiel, no sé qué... y cómo Yanina Latorre no sé qué dijo en LAM le hicieron juicio”.

Yanina Latorre

Ángel de Brito aseguró que respondió insólitas preguntas en Tribunales

Más allá del motivo de su declaración, lo que más sorprendió fue el relato sobre su paso por Tribunales. En este contexto, Ángel De Brito no ocultó su fastidio por el tipo de interrogatorio al que fue sometido y lo calificó como insólito. “Las boludeces que me preguntaron, si conocía a Daddy Brieva y por qué lo conoce y de dónde lo conoce”, expresó con indignación.

En ese mismo tono, el periodista detalló cuánto tiempo duró la audiencia. “Estuve sentado 45 minutos con preguntas imbéciles como éstas”, remarcó, evidenciando su malestar por lo que consideró una pérdida de tiempo. Además, contó una situación puntual que lo hartó. “En un momento tuve que explicar que en la previa de la Chipi se hablaba del bailarín y me preguntan de nuevo qué es la previa”, relató.

Ángel de Brito

La reiteración de la consulta lo llevó a reaccionar sin vueltas y con tono desafiante: “En un momento me pudrí y dije ya te lo expliqué tres veces. ¿Cuántas veces te lo voy a explicar?”. Según detalló, desde el otro lado intentaron justificarse aclarando que necesitaban que todo quedara perfectamente registrado en la causa. Sin embargo, Ángel de Brito se mostró tajante frente a esa explicación y redobló la apuesta: “Yo ya lo dije claro, si vos no lo entendiste lo lamento”.

Finalmente, cerró su descargo con una frase que sintetizó su experiencia en Tribunales: “Fue una paja absoluta”. De esta manera, Ángel de Brito contó el interrogatorio que le hizo la Justicia por culpa de Yanina Latorre y Dady Brieva, y lanzó irónico: “Fue mi regalo de cumpleaños”.