Yanina Latorre reveló el terrible momento que vivió la hija de Wanda Nara con Mauro Icardi: "Llamó a la madre llorando"

En medio del conflicto que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi, Yanina Latorre volvió a referirse al tema con una serie de publicaciones en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió detalles de un episodio que habría ocurrido durante un encuentro entre el futbolista y sus hijas.

Según sostuvo, la situación se habría tensado por decisiones vinculadas a la rutina de las menores. “Las niñas hoy no fueron al colegio”, escribió, marcando uno de los puntos centrales del conflicto. En ese contexto, aseguró que una de ellas “llamó a la madre llorando”, lo que encendió aún más la preocupación.

Yanina Latorre y las acusaciones contra Mauro Icardi

De acuerdo a lo que publicó, el eje del problema estaría en el cumplimiento de las actividades cotidianas de las niñas. “Parece que Mauro no está cumpliendo con las actividades de las niñas”, señaló, en referencia a cuestiones escolares y de organización diaria. También cuestionó la dinámica de los encuentros y el manejo de los tiempos, asegurando que “el tema es que tienen que ir al cole, cumplir con sus actividades y pasarla bien, y eso no está pasando”. En esa línea, agregó que habría sido el propio entorno de las menores el que comenzó a advertir la situación. Incluso, sostuvo que “el colegio hoy llamó a Wanda por la ausencia”.

Las historias de Yanina Latorre donde expuso detalles del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Otro de los puntos más sensibles tuvo que ver con una situación médica que, según relató, generó un fuerte malestar. “Vacunó a Francesca en contra de su voluntad y sin autorización de la madre”, escribió, al referirse a un episodio que habría ocurrido durante una salida. Según su versión, ese momento fue especialmente difícil para la menor. “La nena no la pasó bien”, remarcó, reforzando la idea de un clima tenso durante ese encuentro. También sumó que, tras esa situación, continuaron con otras actividades, lo que profundizó el malestar.

El trasfondo del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Además, Latorre hizo referencia a un documento legal en el que se plantearían irregularidades en el cumplimiento del régimen acordado. “Subo el documento donde presta conformidad para extender los días, pero denuncia también irregularidades”, explicó, dejando entrever que el conflicto también tiene una dimensión judicial. En ese marco, aclaró que Wanda Nara no se opondría a que sus hijas pasen más tiempo con su padre. “Ella no tiene problema en que las chicas extiendan los días”, sostuvo.

Mauro Icardi junto a sus hijas Francesca e Isabella.

Sin embargo, el foco estaría puesto en cómo se desarrollan esos encuentros. Según planteó, la preocupación principal no es la cantidad de tiempo compartido, sino las condiciones en las que se da. “A Wanda le molesta enterarse todo por las hijas y no por el padre”, escribió Yanina Latorre, apuntando a la falta de comunicación directa. Por ahora, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas sobre estos dichos, pero el tema volvió a instalarse con fuerza en la agenda mediática.