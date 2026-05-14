Yanina Screpante atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. En medio de semanas marcadas por la exposición mediática y luego del revés judicial en su disputa con Ezequiel “Pocho” Lavezzi, la modelo recibió amenazas de muerte que encendieron todas las alarmas y derivaron en una custodia policial en la puerta de su casa.

Yanina Screpante fue amenazada y tiene custodia policial

La noticia fue revelada por Natalie Weber al aire de Intrusos, donde contó que Yanina Screpante comenzó a recibir mensajes intimidatorios en su celular y que, desde entonces, se encuentra bajo protección. “Desde el viernes está con la policía en la puerta porque recibió dos amenazas en su celular”, explicó la panelista.

Yanina Screpante//Instagram

Según detalló, la situación afectó profundamente a la modelo, que atraviesa horas de mucha angustia e incertidumbre. “Está muy asustada, muy angustiada”, agregó sobre el delicado momento personal que vive la ex de Pocho Lavezzi.

Yanina Screpante y Natalie Weber//Instagram

Qué se sabe de las amenazas que recibió Yanina Screpante

El episodio ocurre en un contexto especialmente sensible para Yanina Screpante, quien en los últimos días fue noticia por el conflicto judicial que mantuvo con el exfutbolista. La modelo había reclamado una compensación económica millonaria tras su separación de Ezequiel Lavezzi, con quien estuvo en pareja durante varios años, aunque finalmente la Justicia falló a favor del exdelantero de la Selección argentina.

Yanina Screpante//Instagram

Por el momento, la panelista de SQP (América) no sabe quién está detrás de los mensajes intimidatorios. La Justicia ya inició una investigación para determinar el origen de las amenazas e identificar a los responsables. Mientras tanto, la decisión de otorgarle custodia policial refleja la gravedad del caso y el temor que existe por su seguridad personal.