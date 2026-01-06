La salida familiar de Pocho Lavezzi en Punta del Este: el cariño de los fanáticos, look urbano y puro amor con Guadalupe Tauro

Pocho Lavezzi disfrutó de una salida familiar en Punta del Este, donde el cariño de los fanáticos, el look urbano y los gestos de amor con Guadalupe Tauro marcaron la jornada. La presencia del exfutbolista en José Ignacio se convirtió en una de las postales más comentadas de la temporada. La pareja compartió momentos cargados de romanticismo y complicidad.

Pocho Lavezzi disfruta de sus vacaciones familiares compartiendo momentos románticos con su pareja

Pocho Lavezzi compartió una salida en Punta del Este junto a Guadalupe Tauro, en un encuentro que combinó el afecto de los seguidores, un estilo relajado y momentos de pareja. La escena en José Ignacio reflejó el clima veraniego y la cercanía con quienes lo acompañaron. El exfutbolista disfruta de los primeros días del 2026 rodeado de su familia y amigos cercanos.

Pocho Lavezzi y Guadalupe Tauro | Créditos: RS Fotos

En los últimos días, el exjugador de fútbol se mostró sonriente y relajado en medio de sus vacaciones por la costa uruguaya. En varias imágenes se lo vio almorzando junto a su novia, y recibió el afecto de los fanáticos que se acercaron para saludarlo. La escena se convirtió en una de las postales más comentadas de la temporada.

La presencia del Pocho Lavezzi en Punta del Este no pasó desapercibida. Con un look urbano y sencillo, el exdelantero argentino se dejó ver en un ambiente distendido, acompañado por Guadalupe Tauro. La pareja compartió gestos de cariño y complicidad, que fueron captados por las cámaras y celebrados por sus seguidores.

Pocho Lavezzi y Guadalupe Tauro | Créditos: RS Fotos

El almuerzo en José Ignacio fue uno de los momentos destacados de la jornada. Allí, el exjugador de la selección argentina y la modelo disfrutaron de la gastronomía local, rodeados de un entorno natural que caracteriza a la zona. La elección del lugar reflejó su gusto por espacios tranquilos y abiertos, ideales para pasar tiempo en familia.

El cariño de los fanáticos con Pocho Lavezzi en Punta del Este

Los fanáticos que se encontraban en el lugar aprovecharon la ocasión para acercarse y saludar al exfutbolista. Con amabilidad, el Pocho Lavezzi respondió a cada gesto, demostrando cercanía con quienes lo siguen desde su etapa profesional. Las imágenes de esos encuentros circularon rápidamente y reforzaron la idea de un vínculo afectuoso entre el jugador y sus seguidores.

Pocho Lavezzi y Guadalupe Tauro | Créditos: RS Fotos

Guadalupe Tauro, por su parte, acompañó la salida con un estilo natural y cómodo, acorde al clima veraniego de Punta del Este. En las imágenes se la pudo ver con un top azul oscuro a juego con una chaquetita de tela calada y mangas anchas. Completó su atuendo con un pantalón blanco ancho de lino y zapatillas en el mismo tono.

El look urbano de Pocho Lavezzi fue otro de los aspectos que llamó la atención. Con prendas simples y cómodas, el jugador optó por un estilo relajado que se adapta al contexto de playa y al ambiente informal de la salida. La elección reforzó la imagen de tranquilidad y disfrute cotidiano del momento compartido con su pareja.

Pocho Lavezzi y Guadalupe Tauro | Créditos: RS Fotos

Pocho Lavezzi se mostró en una salida familiar en Punta del Este con gestos de cercanía, un look urbano y momentos compartidos con Guadalupe Tauro. La jornada en José Ignacio dejó imágenes que reflejan el clima distendido de la temporada y la conexión entre ambos. En un entorno natural y relajado, la pareja continúa sumando actividades que acompañan esta etapa de amor.

VDV