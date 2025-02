Yanina Screpante lanzó una dura frase en plena disputa con el Pocho Lavezzi: “Yo dejé todo por él”

Yanina Screpante, ex pareja del exfutbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi, rompió el silencio y lanzó duras declaraciones en plena disputa judicial que mantienen desde su separación en 2018. La modelo, que reclama una compensación económica de 15 millones de dólares, aseguró que sacrificó su carrera y vida personal para seguir el camino deportivo de Lavezzi algo que, según ella, fue clave para su éxito profesional.

Yanina Screpante lanzó una dura frase en plena disputa con el Pocho Lavezzi

En una entrevista con Intrusos, Screpante habló sin filtros sobre su relación con Lavezzi y el impacto que tuvo en su vida. “Sí, me arrepiento de no haberme manejado distinto, de no haber tenido más mi vida, de no haber trabajado. Me decían que no trabajara y yo acataba. Debería haber sido la Yanina original que siempre fui”, confesó.

La modelo reveló cómo fue dejar de lado sus proyectos personales para seguir a Lavezzi en su carrera profesional. “Yo siempre tuve mucho carácter, pero a veces, no sé si por amor o lo que sea, uno se olvida de quién es. Dejé todo porque estaba viviendo en otro país. No es fácil hablar otro idioma, estar en otros países, adaptarte”, explicó.

Además, Screpante detalló la influencia que ejercía el exfutbolista. “Que tu pareja te diga que no trabajes para que estés disponible para cualquier eventualidad. Lo ayudé mucho en su carrera, aunque no parezca. No fue solo dejar tu vida por algo o ayudar a una persona y que después te diga ‘chau, te mando un beso’”, expresó con evidente frustración.

La batalla legal entre Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi

El juicio entre Screpante y Lavezzi se basa en el artículo 442 del Código Civil, que permite reclamar una compensación económica cuando una de las partes contribuyó al crecimiento profesional o económico de la otra durante la relación. Yanina reclama 15 millones de dólares, el 10% de lo que el deportista profesional ganó durante los ocho años que estuvieron juntos.

Del lado de Lavezzi, se argumenta que Screpante ya recibió bienes de lujo, como un cotizado departamento, y entre 1.5 y 2 millones de dólares como reconocimiento. Sin embargo, la modelo considera que esa cifra es insuficiente, dado el rol que desempeñó en la construcción de la imagen pública del deportista, clave para sus contratos con marcas comerciales.

Pocho Lavezzi y Yanina Screpante.

Cuando le preguntaron sobre el vínculo que mantiene hoy con Lavezzi, Screpante fue contundente: “Uno conoce a la persona cuando se separa. Espero que salga todo a mi favor. Ya está la prueba, ya salieron los testigos, tendrán que ver la sentencia. Mucho no puedo hablar”.

Y concluyó refiriéndose a la relación entre ambos: “Está todo tirante con él. Me separé por muchas razones”.

Mientras batalla legal sigue su curso, mientras las palabras de Yanina Screpante resuenan con fuerza, poniendo el foco no solo en su reclamo económico, sino también en las dinámicas de poder dentro de una relación marcada por el sacrificio y las diferencias.