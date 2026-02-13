Zaira Nara apostó al abrigo furry coat y dio cátedra de un look chic

Zaira Nara tiene una agenda cargada de compromisos laborales. Sin embargo, en las últimas semanas logró encontrar el equilibrio entre el trabajo y el disfrute: alternó días de descanso junto a sus hijos en Uruguay con viajes al exterior para cumplir con campañas y compromisos ya pautados con distintas marcas. Recientemente, se mostró en Italia y su look fashionista no pasó desapercibido.

Look invernal con actitud: la apuesta fashion de Zaira Nara en Italia

En medio de su viaje relámpago a Italia por los Juegos Olímpicos de Invierno, Zaira Nara aprovechó para recorrer la ciudad con un outfit que combinó abrigo, tendencia y mucha actitud. Aunque su base fue Milán, una de sus postales la mostró paseando por el imponente paisaje del Lago di Como, uno de los lugares donde su hermana Wanda tiene la mansión que compartía con Mauro Icardi.

Con las montañas nevadas como telón de fondo, la conductora se dejó ver con una vestimenta cálida y sofisticada que estuvo dominada por los tonos tierra y el negro. El gran protagonista fue un tapado polar largo en color chocolate oscuro, de textura suave y caída envolvente, que aportó un toque dramático a su propuesta.

Zaira Nara

Su elección confirmó que el abrigo furry coat, caracterizado por su tela de peluche, sigue siendo un must have del invierno europeo. A esta prenda amplia y confortable lo acompañó con un conjunto en gama marrón: hoodie con capucha y pantalón a tono, logrando un estilismo monocromático que estiliza y aporta coherencia visual.

Como calzado, Zaira Nara escogió unas botas negras de caña alta, ideales para caminar con comodidad por las calles empedradas. El diseño, de líneas simples y silueta estilizada, se ajusta a la pierna y equilibra a la perfección el volumen del abrigo furry coat. Asimismo, estos zapatos cuentan con detalles que no pasaron desapercibido: punta levemente afinada, taco ancho y frunce en su largo.

Zaira Nara

Zaira Nara potenció su look trendy con accesorios claves

Zaira Nara elevó su look abrigado, cómodo y en tendencia con accesorios claves. Con la ayuda de su equipo de estilismo, la top model decidió agregar unas gafas de sol rectangulares en tono negro de la reconocida firma Gucci. Este complemento se destacó por su estética noventosa, la cual volvió con fuerza temporada tras temporada.

Además, llevó una mochila de lujo estampada que reforzó el aire urbano y chic, y en los mismos colores que su atuendo. Como si esto no fuera poco, Zaira Nara también sumó un gorro de piel en el mismo color de su abrigo furry coat o tapado XL. Este detalle terminó de darle ese guiño invernal glam a sus ítems. Sin dudas, la presentadora demostró que el invierno europeo puede ser el mejor aliado para desplegar looks cómodos pero absolutamente fashionistas.

De esta manera, Zaira Nara apostó al abrigo furry coat y dio cátedra de cómo armar un look chic en pocos pasos pero con prendas y accesorios bien elegidos, que potencian cualquier estilo. Con una paleta armónica, texturas protagonistas y complementos equilibrados, la empresaria volvió a demostrar que el secreto está en combinar básicos atemporales con tendencias que aporten personalidad.