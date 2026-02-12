Zaira Nara impuso el maxi pantalón deportivo para un look street comfy

Zaira Nara es de las modelos más queridas por las redes sociales, gracias a su carisma y participación en diferentes eventos y publicidades de moda. Su amor por el fashionismo y estilo bien marcado la llevaron a construir una reputación donde se la juega por la originalidad en cada prenda que propone. En los últimos días, se la jugó por un look street comfy, pero decidió alejarse del clásico pantalón de jean. Para la ocasión, fue por un diseño maxi y deportivo que marcó la tendencia.

Zaira Nara

El maxi pantalón deportivo de Zaira Nara para un look street comfy

La moda de Zaira Nara sigue con las mejores tendencias de cada temporada, pero rompe con los clásicos moldes que se espera para cada prenda. Durante esta última temporada de verano, la modelo se la jugó por demostrar diferentes tipos de pantalones y estilos, que muchas veces contradicen con las altas temperaturas y largas jornadas bajo el sol. En los últimos días, decidió ir por un look street comfy, que le permitió mostrar el maxi pantalón deportivo ideal para los planes en la ciudad.

En un dump de sus días en la playa, se mostró probándose en una de sus marcas favoritas de Punta del Este, un maxi pantalón tiro bajo. El mismo era total black y recordaba al estilo baggy que suele utilizar para los looks relajados. Sin embargo, muchos notaron que la tela parecía ser de jogging, lo que lo hacía deportivo y perfecto para actividades diversas. De esta manera, lo combinó con una shirt white, con pequeños estampados negros, demostrando cómo hacer urbano una combinación clásica.

El maxi pantalón deportivo de Zaira Nara

Zaira Nara: la reina de los pantalones originales

Zaira Nara se coronó la reina de los pantalones originales, debido a su elección de múltiples estilos diferentes. Desde un lado más griego o militar hasta los cargos y los diseños holgados, la modelo fue tendencia en diversas ocasiones por fusionarlo con su búsqueda por lo cowgirl y los Y2K. En su cuenta de Instagram, sus seguidores y expertos fashionistas no dudan en remarcarle cada una de las elecciones que tiene, destacándola como lo más buscado de la temporada.

Algunos de los pantalones favoritos de Zaira Nara

Para este verano en Punta del Este, Zaira Nara no quiso dejar pasar los nuevos diseños de pantalones, a pesar de las altas temperaturas. Fue así que impuso el maxi pantalón deportivo para un look street comfy, y se volvió tendencia por la originalidad del mismo en textura y caída. La modelo volvió a demostrar su influencia fashionista, mientras se rodea de prendas perfecta para la fusión y creación de nuevos favoritos para cada temporada.

A.E