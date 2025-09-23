Luciano Cáceres es uno de los actores más queridos de la televisión argentina. Con sus diversos trabajos en reconocidas novelas, y sus actuales proyectos en el teatro, se ganó el amor del público que lo sigue en todo lo que se proponga. Sin embargo, también tiene el acompañamiento familiar que lo ayuda a impulsarse en cada nuevo desafío, incluso el de su mamá, quien falleció hace más de 17 años. En las últimas horas, reveló una experiencia mística de cómo recibió un mensaje de ella, a pesar del tiempo transcurrido.

Luciano Cáceres contó cómo recibió un mensaje de su mamá tras 17 años de su muerte

Luciano Cáceres vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida, cuando su madre falleció. El actor es uno de los más queridos por el público argentino, debido a su carisma y talento en reconocidas novelas y obras de teatro. Sin embargo, también es uno de los que prioriza a su familia, y la muerte de su mamá fue uno de los momentos donde se alejó de todo para estar con sus seres queridos. Según reveló en una entrevista de Otro Día Peredido (eltrece), él la acompañó mucho, sobre todo durante sus últimos días.

La mamá del actor había expresado que tenía un ángel con ella que la acompañaba, y a días de su muerte, decidieron hacer reiki para que pudiera dejar este plano en paz. “Mi mamá tuvo muchos años cáncer y el último año decidió abandonar todos los tratamientos. Solo hacer terapias alternativas y hacía Reiki”, explicó el actor. En la última semana de vida, Luciano consiguió que una profesional del reiki viera a su mamá, pero no había nada que hacer. “ Entro, le pongo las manos en las piernas, y empieza a mover las piernas, abre los ojos y ahí le digo que se agarre fuerte a su ángel. Ahí mi vieja partió”. Finalmente, llevaron las cenizas a Villa Gessell y, en cuanto tocaron el mar, Cáceres recibió un rosario que llegó hasta su pierna.

17 años más tarde, el actor creció en su trabajo y sintió la compañía de su mamá en todos los proyectos que tenía. Sin embargo, debido a una serie, tuvo un accidente en una pierna que lo obligó a darse un descanso y volver a conectarse con el reiki, terapia a la que se había alejado por todo lo vivido. En el momento en que llegó a la casa de la misma mujer que había acompañado a su mamá, se encontró con un mensaje de ella. “Voy a la mina de Reiki y me dice ‘Tengo un mensaje para vos. Tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies’. Y desde ahí me lo puse y lo llevo. No sé, creer o reventar”, expuso.

Luciano Cáceres no duda en recordar a su mamá en todo momento, y darle un espacio en cada entrevista a la que se presenta. Los seguidores del actor no tardaron en hacer viral la historia y dar sus opiniones en las redes sociales, o enviarle mensajes sobre sus propias experiencias místicas. En la actualidad, él sigue siendo uno de los artistas más reconocidos de la Argentina, sobre todo con proyectos internacionales que prometen ser un éxito.

A.E