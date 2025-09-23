Revelan que Sabrina Rojas estuvo a los besos con un exnovio de Zaira Nara

Sabrina Rojas fue vista en una situación que generó comentarios dentro del mundo del espectáculo. El episodio involucra a un exnovio de Zaira Nara, y se habría dado en el marco de una fiesta con presencia de distintas figuras del medio. La cercanía entre ambos llamó la atención de quienes estaban presentes, y el gesto compartido se convirtió en uno de los temas más comentados.

Según trascendió, la actriz habría sido vista en una situación cercana con Facundo Pieres, reconocido polista y exnovio de la modelo. La información comenzó a circular luego de que testigos aseguraran haberlos visto en actitud afectuosa, con situaciones que incluyeron besos y muestras de cercanía.

El episodio rápidamente generó interés por el vínculo que podría estar iniciándose entre ellos. La escena se habría dado en un espacio privado, aunque con presencia de figuras de la industria del entretenimiento. La cercanía de ambos fue notoria, y quienes estuvieron presentes señalaron que hubo gestos afectivos.

Durante el programa Los Profesionales (Canal 9), revelaron más detalles del encuentro entre las reconocidas figuras. “El sábado a la noche en Tequila estaban muy acaramelados Sabrina y Facundo Pieres”, reveló Estefanía Berardi. A su vez, explicó que la relación del polista con Zaira Nara habría “quedado en el olvido”.

Por su parte, Florencia de la V se comunicó con Zaira Nara y le reveló lo que habría sucedido con su expareja y con la modelo. “Puede ser. No tengo ni idea. No voy yo a blanquear cosas que no me corresponden. Tengo muy buena relación con él. La verdad es que lo quiero mucho. También quiero mucho a toda su familia. Así que me encantaría que sea feliz”, respondió la empresaria.

En la misma línea, la presentadora también destacó que está soltera y disfrutando de este momento, concentrada en sus hijos y sus proyectos personales. “Estoy sola, en un momento de mucha libertad, de mucha introspección también. Disfrutando un momento de mi vida que anhelé mucho tiempo. Como que tenía ganas de alguna vez en mi vida estar sola, soltera, por decirlo de alguna forma”, concluyó.

