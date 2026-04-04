Zaira Nara dio cátedra de estilo y mostró cómo llevar el furry hat este invierno 2026

Zaira Nara siempre se anima a llevar las últimas tendencias en moda y esta vez no fue la excepción. La top model lució el complemento que causa furor en el street style y promete ser el favorito en los días fríos. Se trata del furry hat, que también fue elegido por la China Suárez hace poco tiempo.

El nuevo accesorio de Zaira Nara que cautivó las redes sociales

Zaira Nara volvió a marcar tendencia con un look canchero y descontracturado que no pasó desapercibido, donde el gran protagonista fue un accesorio que pisa fuerte esta temporada: el furry hat. Desde Uruguay, donde posee su propia residencia y comercializa su cápsula de ropa, la conductora dejó ver que apostó por un estilismo relajado pero con impronta fashionista.

En sus historias de Instagram, Zaira Nara se mostró con un outfit compuesto por un top básico en tono marrón oscuro, de corte simple y al cuerpo, y un pantalón de jean clásico de tiro medio y fit recto. Un combo minimalista que funciona como lienzo perfecto para destacar accesorios llamativos. Ahí es donde entra en juego el furry hat: un gorro de textura peluda en color negro, voluminoso y con aire invernal, que eleva por completo el look.

Zaira Nara apostó al furry hat, el accesorio tendencia del invierno 2026

Este tipo de accesorio, que remite a la estética Y2K y a los looks après-ski, volvió con fuerza en el street style internacional y se posiciona como uno de los ítems clave del invierno. El furry hat no solo suma abrigo, sino también actitud. Su volumen y textura generan contraste con prendas más simples, logrando un equilibrio entre lo casual y lo trendy.

Zaira Nara apostó al furry hat, el accesorio tendencia del invierno 2026



Furry hat: un accesorio en auge que recuerda la época dosmilera

En el caso de Zaira Nara, este gorro de peluche enmarca su rostro y aporta un toque sofisticado sin perder frescura. El regreso del furry hat no es casual. Firmas internacionales y referentes de moda lo reversionaron en múltiples formatos: desde versiones oversized hasta diseños más ajustados, en tonos neutros o colores vibrantes. Su versatilidad permite adaptarlo tanto a looks urbanos como a propuestas más jugadas.

El farry hat se puede combinar con outfits monocromáticos como el de Zaira Nara para que el accesorio sea el centro de atención, o bien sumarlo a estilismos más recargados para potenciar una estética maximalista. También funciona con abrigos largos, camperas puffer, conjuntos deportivos o incluso prendas de noche, logrando un contraste interesante. Hace algunas semanas, la China Suárez también apostó a este accesorio combinándolo con piezas fashionistas como una chaqueta estructura con detalles bordados, jeans oversizes y tapado.

De esta manera, Zaira Nara dio cátedra de estilo y mostró cómo llevar el furry hat este invierno 2026. Además, demostró una vez más su capacidad para interpretar las tendencias y adaptarlas a su estilo personal. Con un look simple pero estratégico, confirmó que a veces un solo accesorio es suficiente para transformar por completo un outfit.