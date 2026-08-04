Zaira Nara compartió una serie de postales desde la residencia que alquiló en Formentera para disfrutar de unos días de descanso junto a sus hijos, Malaika y Viggo. Entre todos los ambientes, hubo uno que conquistó a la top model y también a sus seguidores de las redes sociales.

Las fotos de Zaira Nara durante sus vacaciones en Formentera

Zaira Nara continúa disfrutando del verano europeo en Formentera lejos de la rutina laboral. Fiel a su estilo, la empresaria comparte con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su estadía. En las últimas horas, dejó ver cuál es su rincón favorito de la exclusiva residencia que alquiló para instalarse con sus hijos, Malaika y Viggo, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen.

La casa se caracteriza por su arquitectura mediterránea, sus amplios espacios al aire libre y un entorno completamente rodeado de vegetación. El sector de la pileta fue el predilecto de Zaira Nara, un espacio diseñado para disfrutar del clima cálido de la isla.

Zaira Nara

Tal como se puede observar en el posteo, la piscina, de líneas rectas y estética minimalista, está rodeada por un amplio solárium blanco que potencia la luminosidad del lugar y crea un ambiente sereno y sofisticado. Alrededor se distribuyen cómodas reposeras con sombrillas de lona color natural, ideales para descansar durante las horas de sol.

Zaira Nara

En otra de las postales que subió a su cuenta de Instagram, Zaira Nara aparece posando con una bikini de dos piezas en color amarillo manteca con vivos negros, mientras se aprecia dos vanitory colgantes de color blanco y una pared camel. Su álbum de fotos también incluyó una tierna imagen de Viggo sentado en el borde de la piscina contemplando el agua, que resume el espíritu de estas vacaciones familiares: días de relax, juegos al aire libre y momentos compartidos en un entorno natural privilegiado.

Viggo, el hijo de Zaira Nara

De esta manera, Zaira Nara mostró el rincón favorito de su casa en Formentera: el espacio exterior donde se encuentra la piscina rodeada de reposeras y vistas privilegiadas. La presentadora, una vez más, volvió a conquistar a sus seguidores, no solo por sus looks de verano, sino también por mostrar el escenario principal de sus días de descanso junto a sus hijos, Malaika y Viggo.

Zaira Nara

Así es la lujosa casa estilo mediterráneo donde Zaira Nara pasa sus vacaciones

Zaira Nara eligió una exclusiva residencia de estilo mediterráneo para disfrutar de unos días de descanso en Formentera. La propiedad que alquiló en España cautiva por su arquitectura mediterránea, con fachadas blancas, techos de tejas, amplios ventanales y una decoración cálida en tonos neutros.

Así es la lujosa casa estilo mediterráneo donde Zaira Nara pasa sus vacaciones



En el interior predominan los muebles de obra, los sillones de lino, los pisos de cerámica y las lámparas de fibras naturales, mientras que en el exterior se destacan los jardines repletos de palmeras y vegetación autóctona que rodean la piscina amplia y de estética minimalista.

Así es la lujosa casa estilo mediterráneo donde Zaira Nara pasa sus vacaciones

La residencia elegida por Zaira Nara también se distingue por sus amplios espacios abiertos, pensados para integrar el interior con el paisaje natural de la isla. Patios, terrazas y galerías invitan a disfrutar del aire libre durante todo el día, mientras que la combinación de materiales nobles como la madera, la piedra y las fibras vegetales aporta un aire sofisticado, pero relajado.