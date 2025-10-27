Zaira Nara lució del jean low rise, clásico de los 2000, y marcó la nueva tendencia

La moda de los 2000 es una de las más observadas por los fanáticos fashionistas y expertos de la industria. A pesar del tiempo transcurrido, los usuarios y las celebridades no dudan en hacerlo revivir en algunas prendas que se vuelven tendencia en cada temporada. Zaira Nara es una de las modelos que vio la comodidad de algunos estilos y los hizo revivir en diferentes eventos. Durante un día al aire libre, lució el jean low rise, clásico de la era, y marcó la nueva tendencia.

Zaira Nara marca las mejores tendencias fashionistas, siguiendo siempre su estilo elegante y western que la llevan a volverse única entre las modelos. De transparencias hasta originales bikinis y calzado, ella se vuelve sensación y se la juega con sus conjuntos para la temporada primavera-verano. Sin embargo, también es una fiel fanática de la moda de los 2000 y de las tendencias que se marcaron en esos años.

La realidad es que la moda Y2K volvió a su auge en las últimas temporadas, sobre todo con sus conjuntos ceñidos en la parte superior y tiro bajo, volviendo a lucir el holgado como perfecta prenda inferior para agregar todo tipo de accesorio. Zaira lo sabe muy bien, y es por eso que marcó el nuevo favorito en el cumpleaños de Isabella Icardi. En un día de sol y al aire libre, donde la primavera hizo lo suyo con sus temperaturas frescas, la modelo se la jugó por un conjunto que hizo revivir a los clásicos.

En su cuenta oficial de Instagram, compartió las mejores postales al aire libre y rodeada de la naturaleza, donde mostró su look Y2K. El top era ceñido al cuerpo y con un diseño que se unía en el cuello y brindaba un escote en V pronunciado. Total white, el mismo terminaba con un triángulo en su parte inferior que hacía lucir el ombligo y le daba paso al jean tendencia. El low rise clásico de los 2000 es recto y, en este caso, total black, que la modelo buscó dejar su estilo western con un destacado cinturón cuadrado.

La modelo cerró el look con unas botas en punta y unos anteojos de sol cuadrados. Sus seguidores y los expertos fashionistas no dudaron en destacar el atuendo y cómo ella logró revivir un clásico de los 2000, marcando la tendencia de las próximas temporadas. Zaira Nara es una fanática del estilo retro y ceñido, marcando la sensualidad en cada outfit y la frescura que tiene para ofrecer durante la primavera y el verano argentino.

