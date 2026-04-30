De El Encargado a Envidiosa: cuatro series argentinas para empezar y terminar este finde largo

En los últimos años, las plataformas de streaming reforzaron su apuesta por las ficciones nacionales, ofreciendo historias que recorren una amplia variedad de géneros y miradas: desde dramas intensos y thrillers atrapantes hasta comedias y relatos basados en hechos reales. Este crecimiento no solo impulsó la industria local, sino que también permitió que el talento argentino llegue a audiencias globales, con producciones cada vez más cuidadas en términos de guion, dirección y actuaciones.

En ese contexto, el fin de semana largo por el primero de mayo, Día del Trabajador, se presenta como la excusa perfecta para maratonear contenido hecho en el país. Para aprovechar estos días de descanso, hay cuatro series argentinas ideales para empezar y terminar, con tramas ágiles y episodios que invitan a sumergirse de lleno en cada historia sin pausas. A continuación, te contamos cuáles son. ¡A preparar los pochoclos!

1. El encargado (Temporada 4)

La cuarta temporada de El encargado llega a Disney+ con una apuesta más ambiciosa que nunca y con Guillermo Francella nuevamente en el centro de la escena como el enigmático Eliseo. En esta nueva entrega, la historia da un salto en escala y complejidad: el personaje deja de moverse únicamente dentro del edificio para expandir su influencia hacia esferas mucho más altas, vinculadas al poder político y económico.

Con un elenco que combina regresos y nuevas incorporaciones, y una narrativa que mezcla humor negro con crítica social, la continuación de la serie refuerza el éxito de una de las ficciones argentinas más destacadas del streaming. Además, sus 7 episodios profundizan el costado más oscuro y manipulador de Eliseo, quien continúa utilizando la información y el control como herramientas clave.

2. Envidiosa (Temporada 4)

La cuarta temporada de Envidiosa marca el cierre definitivo de una de las comedias dramáticas argentinas más exitosas de Netflix. Protagonizada por Griselda Siciliani, esta última entrega de 10 capítulos retoma la vida de Vicky en un momento particular, donde deberá enfrentarse a decisiones personales y nuevas dinámicas familiares que ponen en jaque todo lo que creía seguro.

Tal como adelanta su avance, la protagonista se anima a convivir con Matías, pero la relación da un giro inesperado con la irrupción de Bruno, el hijo de su novio, lo que la obliga a explorar una faceta desconocida: la maternidad. Este tema sumado a nuevos problemas y el regreso de figuras de su pasado la hacen transitar un camino de crecimiento emocional que deja escenas desopilantes, profundas y para reflexión.

3. El tiempo de las moscas

La serie El tiempo de las moscas, disponible en Netflix, relata una historia atravesada por la tensión, el pasado y la búsqueda de redención. Protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, la ficción que cuenta con 6 episodios retoma el universo de la novela de Claudia Piñeiro y sigue a Inés, una mujer que recupera la libertad tras años en prisión y que intenta reconstruir su vida lejos de los errores que la llevaron a ese lugar.

Sin embargo, tras reencontrarse con Manca, una antigua compañera de la cárcel, debe enfrentar un nuevo problema. El guion combina drama, suspenso y momentos de humor ácido. Asimismo, expone temas como la culpa, la amistad y las segundas oportunidades.

4. Amor Animal

La serie Amor Animal, que se puede ver en Prime Video, marca el regreso de Sebastián Ortega al universo de las series intensas y provocadoras, con una trama que combina romance, drama y música urbana en clave contemporánea. La trama sigue a Kaia (Tatiana Glikman), una joven promesa del trap que busca abrirse camino desde un contexto humilde, y a Nicolás (Franco Masini), un chico de clase alta atravesado por conflictos personales.

El encuentro entre ambos personajes desata un vínculo tan apasionado como peligroso, que rápidamente queda atravesado por tensiones sociales, violencia y un entorno que pone a prueba su relación. A lo largo de sus 8 capítulos, la serie construye un relato intenso que va más allá de la historia de amor para adentrarse en temas actuales como las adicciones, la ambición y la incertidumbre de las nuevas generaciones.

Estas producciones reflejan el gran momento de la ficción argentina en el streaming, con historias diversas, atrapantes y pensadas para distintos públicos. Desde el drama y el suspenso hasta la comedia con tintes ácidos, cada una propone universos propios que invitan a desconectar y sumergirse en tramas bien construidas.

De esta manera, las cuatro series argentinas para empezar y terminar este finde largo son: El encargado (Temporada 4), Envidiosa (Temporada 4), El tiempo de las moscas y Amor Animal. Cada una de ellas cuenta con episodios ágiles y temporadas que se pueden ver en pocos días, convirtiéndose así en opciones ideales para aprovechar en los próximos días libres.