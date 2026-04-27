Leonardo Sbaraglia, Luisana Lopilato, Rita Cortese y Damián Szifron llegan a Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Con Leonardo Sbaraglia, Luisana Lopilato y Rita Cortese como elenco principal, y bajo la dirección de Damián Szifron, Netflix volvió a apostar por una nueva película argentina que ya comenzó su rodaje y que se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos del año. Con producción de K&S Films, el proyecto busca instalarse más allá del circuito local.

Leonardo Sbaraglia y Damián Szifron

El inicio de filmación representa el regreso de Szifron al cine con una historia que combina sensibilidad artística y tensión narrativa. En este contexto, la elección del elenco no es casual. Leonardo Sbaraglia se posiciona como el eje emocional del relato, mientras que Lusiana Lopilato y Rita Cortese aportan matices que amplifican el universo de la historia.

De que trata El Sobrino

La trama se centra en un pianista de renombre internacional que atraviesa el mejor momento de su carrera, hasta que un descubrimiento inesperado lo desestabiliza: su sobrino, de apenas nueve años, posee un talento musical capaz de superarlo. A partir de ahí, la historia se convierte en un recorrido emocional que pone en tensión no solo el lugar del artista, sino también sus vínculos más cercanos.

Leonardo Sbaraglia, Luisana Lopilato, Rita Cortese y Damián Szifron

Lejos de quedarse en el universo de la música clásica, la película utiliza ese contexto como excusa para hablar de temas más incómodos: el miedo a ser reemplazado, el peso del legado y la fragilidad del éxito. En ese camino, el personaje interpretado por Leonardo Sbaraglia se enfrenta a una crisis que lo obliga a redefinir quién es, mientras el entorno funciona como espejo y presión constante.

Un proyecto con ambición global

El rodaje de la nueva película protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Luisana Lopilato, y Rita Cortese, comenzó en Ramos Mejía, pero la historia se expande hacia ciudades como Hamburgo, Londres y Nueva York, dejando en claro que la intención no es solo construir una narrativa local. La participación de nombres internacionales y la escala de producción refuerzan la idea de posicionar el contenido argentino dentro de una conversación global.

Leonardo Sbaraglia

En paralelo, Szifron vuelve a trabajar en ese punto donde conviven arte e industria, una tensión que atraviesa tanto su discurso como sus decisiones creativas. Con Leonardo Sbaraglia, Luisana Lopilato, Rita Cortese y Damián Szifron como pilares, Netflix no solo suma un nuevo título a su catálogo, sino que apuesta por una historia que, desde lo personal, busca resonar a escala internacional.