Entre gym y sushi, así fue el primer día de Wanda Nara en Argentina tras regresar de México

Las últimas semanas Wanda Nara ha tenido una agenda bastante movida. El 28 de agosto la empresaria volvió a armar las maletas y viajó a México, donde se instaló durante cuatro días para comenzar con las grabaciones de Love is Blind, el reality que conduce junto a Darío Barassi para Netflix.

Wanda Nara regresó a Argentina

El lunes por la noche, Wanda regresó a Buenos Aires y enseguida compartió en sus redes sociales cómo fueron las primeras horas en el país, en especial, el reencuentro con sus hijos. Aunque no brindó mayor detalle en sus publicaciones, la modelo dejó claro que su único interés era compartir tiempo de calidad con los pequeños.

Los planes de Wanda Nara tras llegar a Buenos Aires

Apenas aterrizó en el país, Wanda Nara se reencontró con sus hijos y tras descansar, retomó la rutina del martes yendo al gimnasio en compañía de Valentino López, su hijo mayor. Madre e hijo compartieron un entrenamiento y la presentadora lo hizo público en sus redes sociales, demostrando que cada actividad que comparte con sus hijos es importante.

Tras una buena sesión de entrenamiento, Wanda Nara disfrutó de una salida gastronómica. La modelo eligió el restaurante OMA, en donde cenó sushi, compartiendo la velada en sus historias de Instagram. Sin embargo, la verdadera sorpresa de su regreso ocurrió poco después. Y es que la expareja de Mauro Icardi reveló que hay un nuevo integrante en su familia: un cobayo.

Si hay algo que ha dejado claro Wanda Nara, es que tiene una amplia red de apoyo. Mientras cumplía con sus compromisos en México, sus hijos quedaron bajo el cuidado de su hermana Zaira. Durante la ausencia de la empresaria, la modelo se encargó de que sus sobrinos estuvieran bien cuidados y pasando días increíbles.

La llegada de Wanda Nara se produce en un contexto legal complicado pues, el conflicto legal con Mauro Icardi parece no querer llegar a su fin. A pesar de los escándalos que la rodean, la empresaria está enfocada en este momento en recuperar el tiempo que pasó alejada de su hijos por compromisos laborales, compartiendo actividades cotidianas con ellos, dejando en evidencia que ellos son un pilar fundamental en su vida.