De Florencia Raggi a Andrea Frigerio y Florencia Bas: los mejores looks total white del after beach de José Ignacio

El verano en José Ignacio volvió a confirmar que el total white es uno de los uniformes del after beach más chic. En ese clima relajado y sofisticado, Pulenta Estate y Porsche inauguraron su espacio de verano frente al mar con una celebración íntima que reunió a referentes del vino, el diseño y el lifestyle.

Rodeados de dunas, vinos de alta gama y una estética minimalista, los invitados disfrutaron de una experiencia sensorial pensada para vivir sin apuro. Entre ellos, Florencia Raggi, Andrea Frigerio y Florencia Bas se destacaron con estilismos monocromáticos que interpretaron el blanco desde distintas miradas, todas igual de elegantes.

De Florencia Raggi a Andrea Friguerio y Florencia Bas: los mejores looks total white del after beach de José Ignacio

Florencia Raggi fue una de las grandes protagonistas de la tarde con un look after beach impecable. La exmodelo apostó por un outfit fresco y canchero compuesto por una remera básica blanca, short de tiro alto y una camisa calada abierta, que sumó textura y un aire artesanal al conjunto.

Florencia Raggi

Los accesorios acompañaron con discreción: sandalias planas en tono suela, cinturón marrón y joyería mínima. El beauty look, natural y descontracturado, reforzó esa elegancia sin esfuerzo que la caracteriza. A su lado, Nicolás Repetto acompañó con camisa de lino verde oliva y pantalón blanco, logrando una armonía perfecta entre ambos.

Por su parte, Andrea Frigerio eligió un total white de líneas amplias y espíritu effortless. La actriz lució un conjunto fluido compuesto por una camisa liviana con transparencias sutiles y un pantalón recto y holgado, ideal para una tarde frente al mar. Los anteojos de sol XL y el pelo suelto, movido por el viento, completaron una imagen sofisticada y relajada, fiel a su estilo atemporal.

Andrea Frigerio

Su elección dialogó a la perfección con la atmósfera del evento y la estética minimalista del espacio, demostrando que el blanco total no necesita excesos para destacarse, solo buenas texturas, siluetas cómodas y una actitud segura.

Florencia Bas eligió un look total white de espíritu bohemio y sofisticado, ideal para una tarde de verano en José Ignacio. La esposa de Ricardo Darín apostó por un conjunto de lino compuesto por un pantalón amplio y una blusa calada de mangas cortas, una combinación que aporta textura y liviandad sin perder elegancia.

Florencia Bas

El estilismo se completó con sandalias chunky en tono neutro, que aportaron comodidad y un guiño moderno, y un bolso con detalles en color vibrante, el único punto de contraste del look, que rompió el monocromo con naturalidad y personalidad. El pelo suelto, con ondas marcadas, y los anteojos de sol clásicos terminaron de construir una imagen descontracturada pero pensada, donde el blanco funciona como lienzo perfecto para jugar con materiales y accesorios.