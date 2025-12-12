Cien años de soledad 2 llega a Netflix: fecha de estreno y todo lo que se sabe

Netflix tiene una grilla llena de éxitos que enamoraron a todos los fanáticos del cine, alrededor del mundo. Entre ellos, Cien años de soledad, basada en la icónica saga, se volvió de las más amadas por el público al momento de su estreno en el 2024. Es por eso que, a un año del gran suceso, decidieron anunciar que habría una segunda parte, prometedora de drama, romance y mucho más. La plataforma de la N roja recibió halagos y la emoción de sus seguidores, al compartir la primera imagen y todos los detalles.

Cien años de soledad

Todos los detalles de la segunda temporada de Cien años de soledad

Cien años de soledad es la serie de Netflix, basada en la icónica saga de Gabriel García Márquez. La primera temporada comienza con una historia llena de amor, drama, guerra y una maldición familiar que los acechará durante varias generaciones. Esta entrega se estrenó en diciembre del 2024, y ocupó el Top 10 de más vistas en varios países del mundo. Es por eso que, en medio de la emoción, la plataforma de la N roja decidió anunciar la segunda temporada.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, la segunda entrega llegará en agosto del 2026, y la portada promete aún más drama que la anterior. Esta vez, y tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo, y los tiempos más oscuros comienzan a sentirse entre nuestros personajes. La maldición de Úrsula Iguarán se cumplirá, ya que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra.

El anuncio de Netflix: la segunda parte de Cien años de soledad

Cien años de soledad: un éxito de Netflix

La primera parte de Cien años de soledad ocupó el tercer lugar del top 10 global de series de habla no inglesa de Netflix y alcanzó el primer puesto en el ranking de México y otros países. La historia, que sigue a la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo, recibió halagos de la academia como de los fanáticos de la novela, poniéndola al auge de diversos comentarios y críticas a su alrededor.

Netflx no duda en apuntar a las producciones latinoamericanas que llenan de orgullo a cada uno de sus países, y ellas se vuelven de las más elegidas por los espectadores y fanáticos del cine. Esta vez fue Cien años de soledad, quien ahora tendrá una segunda parte que llega en el 2026. La noticia se viralizó en redes sociales, y muchos comenzaron a hacer las comparaciones sobre qué parte del libro se adaptará, sobre todo ahora que la cuarta generación de los Buendía serán el centro de atención y de los escándalos.

