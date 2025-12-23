4 películas clásicas pero poco conocidas ideales en Netflix ideales para la previa a la Navidad

Netflix le dio la bienvenida a la época navideña con una grilla de películas ideales para la previa de las fiestas. Desde grandes clásicos hasta modernos romances, diversos films volvieron a viralizarse entre los espectadores y se volvieron de los más elegidos. Sin embargo, algunos pocos conocidos volvieron a ver la luz, cuando los usuarios los encontraron entre las opciones. Es por eso que eligieron los cuatro más divertidos y tiernos para ver en la Navidad.

Las cuatro películas clásicas poco conocidas para ver en Navidad

1. Milagro en la calle 34

Milagro en la calle 34 (1994) es la nueva versión del clásico navideño de 1947, esta vez dirigido por Les Mayfield y producida por John Hughes. La historia sigue a un anciano contratado para interpretar a Santa Claus en el desfile de Acción de Gracias de una tienda, pero que él asegura ser Papa Noel. Esto genera un conflicto legal que involucra competidores empresariales a una joven familia, con una niña de seis años que creerá en la magia del protagonista. Además de la actuación de Richard Attenborough, el artista se ve acompañado por Mara Wilson, Elizabeth Perkins y Dylan McDermott.

2. La joya de la familia

La joya de la familia (2005) fusiona comedia y navidad, mientras presenta una familia preparándose para las fiestas. La trama sigue a Meredith Morton, una ejecutiva neoyorquina rígida y controladora, que viaja a Connecticut para conocer a la familia de su novio. La familia Stone, conocida por ser liberal, bohemia y muy unida, recibe a Meredith con hostilidad e incomodidad, mientras se desencadena una serie de enredos románticos, revelaciones de secretos y un profundo drama familiar. En el reparto, se destaca una gran lista de actores como Sarah Jessica Parker, Diane Keaton, Dermot Mulroney, Claire Danes, Rachel McAdams, Luke Wilson y Craig T. Nelson.

3. Crónicas de Navidad

Kurt Russell, Darby Camp y Judah Lewis llegaron en 2018 con una película de aventura navideña, llamada Crónica de Navidad, dirigida por Clay Kaytis. Los hermanos Kate y Teddy Pierce planean grabar a Papá Noel en video durante la Nochebuena. Sin embargo, provocan un accidente que hace que Santa pierda sus renos, su saco de regalos y su gorro mágico. Los niños deben unir fuerzas con el icónico hombre y sus elfos para salvar la Navidad antes de que se acabe el tiempo.

4. El regalo prometido

El regalo prometido (1996) puso a Arnold Schwarzenegger en una de sus incursiones más famosas en la comedia. Todos los niños quieren un regalo en específico para la Navidad, y el hijo de Howard Langston no duda en hacérselo saber a su padre. Es así como el hombre, en vísperas de Navidad, se embarca en una aventura por toda la ciudad, enfrentándose a otros padres desesperados para conseguir el último juguete disponible en las tiendas agotadas. Sinbad, Phil Hartman, Rita Wilson, Jake Lloyd y James Belushi acompañan al actor en esta disparatada película que quedó en el corazón de todos.

La Navidad llega a todas las casas del mundo, y Netflix no duda en dejar su marca en estas fiestas especiales. Es por eso que abre una grilla de grandes películas, que se vuelven el centro de atención de los espectadores fanáticos del cine.

