Cuatro estrenos de Netflix ideales para maratonear durante el fin de semana largo

Netflix renueva cada mes su catálogo para que los suscriptores puedan ver historias en base a sus gustos e intereses. Precisamente en noviembre se subieron cuatro producciones que ya están causando furor y que son ideales para disfrutar durante este fin de semana largo. Desde un atrapante thriller español pasando por una divertida comedia argentina hasta llegar a una nueva versión del clásico de Mary Shelley, la plataforma propone un momento de relax y desconexión mirando sus últimos estrenos.

1. El cuco de cristal

Este thriller de origen español titulado El cuco de cristal se encuentra protagonizado por Catalina Sopelana, Álex García e Itziar Ituño. Desde su llegada a Netflix, El cuco de cristal logró atrapar al público con su historia, sus personajes y su tono misterioso con giros inesperados.

La serie, que cuenta con 6 capítulos, sigue la historia de Clara Melo, una joven médica residente que sufre un infarto que la deja al borde de la muerte. Tras un trasplante de corazón, consigue sobrevivir, pero esta operación le deja la duda de saber quién es la persona que le dio esa segunda oportunidad.

Sin embargo, esa búsqueda se trasforma en una investigación que la conecta con el fallecimiento de Carlos, su donante. Pero, al intentar reconstruir el pasado, la protagonista descubre secretos oscuros que involucran a varios habitantes del pueblo al que viajó para seguir las pistas.

2. Envidiosa temporada 3

La nueva entrega de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani, regresó con todo a Netflix. Tras el éxito de sus dos anteriores temporadas, la ficción propone seguir la particular vida y personalidad de Vicky. En estos nuevos 10 episodios, la protagonista enfrenta sus ganas de concretar una familia junto a su novio Matías (Esteban Lamothe), los celos en la pareja y los nuevos desafíos personales y profesionales que se potencian por su crisis emocional. La producción suma al humorista Agustín "Soy Rada" Aristarán, la actriz María Abadi y a la cantante Nicki Nicole como las principales novedades para su reparto.

3. Frankenstein

Frankenstein es la nueva apuesta de Netflix. Una súper producción dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth que trae a la actualidad esta versión renovada del clásico de Mary Shelley. La misma combina terror gótico y drama psicológico, y a poco tiempo de su estreno es una de las historias más importantes del año para la plataforma.

La trama presenta a Víctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que, llevado por su ambición, da vida a una criatura en un experimento jugado. Sin embargo, esta creación provoca una tragedia tanto para el creador como para su obra. La misma logró cautivar a los suscriptores desde su llegada a la plataforma, posicionándose así entre las películas más vistas.

4. Simplemente Alicia

Esta serie colombiana llamada Simplemente Alicia es una llamativa historia que logró conectar con el público, entretener y sacar a la luz un tema poco charlado en la sociedad: la bigamia. Protagonizada por Verónica Orozco, Michael Brown y Sebastián Carvajal, este guion se centra en una mujer que decide desafiar las “reglas del amor” casándose con Pablo a escondidas de Alejo, su esposo actual.​ Desde entonces, esta compleja situación se vuelve algo difícil de sostener para la protagonista, por lo que en cada capítulo se muestra tratando de equilibrar sus dos vidas que son muy diferentes.

Nicki Nicole debutó como actriz en Envidiosa

Nicki Nicole fue la artista elegida para sumarse al elenco de Envidiosa, la serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani y que fue furor en Netflix. Si bien la noticia ya se sabía, ahora se conocieron las primeras escenas de la cantante en la piel de su personaje.

Al igual que María Becerra en la serie En el barro, donde debutó como actriz, Nicki Nicole se suma a la tercera temporada de Envidiosa para hacer su primera aparición en una ficción. Además de la música, las artistas comparten sus ganas de explorar otras facetas artísticas y demostrar que también pueden interpretar un personaje a la altura de la reconocida plataforma.

Nicole Nicole como Virtudes en Envidiosa 3

En el caso de Nicki Nicole, la joven se animó a interpretar un personaje divertido que interactúa con Griselda Siciliani, quien es Vicky, la protagonista de esta desopilante. Con un aspecto completamente distinto al que luce en su carrera como cantante, la intérprete aparece en una oficina a punto de tener una entrevista laboral. Allí también se encuentra Victoria, a quien a penas ve le dice: "No sabía que buscaban gente con experiencia".

Virtudes es el nombre del papel que hace Nicki en esta nueva temporada y el cual posee un look coquette. Sus fanáticos enloquecieron al verla en este nuevo rol y no dejan de halagarla por este nuevo desafío en su camino artístico.