Jennifer Lawrence y Robert Pattinson brillan en la nueva película basada en una novela argentina: todas las imágenes y cuándo se podrá ver

Este lunes 6 de octubre se llevó a cabo el estreno del tráiler de “Mátate, mi amor (Die, My Love)”, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. La esperada película dirigida por Lynne Ramsay, conocida por su mirada intensa y poética del drama humano, cuenta con la producción de Martin Scorsese y promete ser uno de los estrenos más impactantes del año. El film está basado en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, donde la historia se adentra en la mente de una mujer atrapada entre el amor, la maternidad y el deseo de libertad.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson juntos para recrear una novela argentina

En esta nueva colaboración de alto perfil, Jennifer Lawrence y Robert Pattinson le dan vida a Grace y Jackson, una pareja que deja Nueva York para mudarse a una casa heredada en el campo, donde se enfrentarán una desintegración emocional en un entorno rural inhóspito. La directora británica construye una atmósfera cargada de tensión y belleza visual, donde lo cotidiano se mezcla con lo perturbador. En este sentido, la creadora de este largometraje, responsable de joyas como We Need to Talk About Kevin y You Were Never Really Here, vuelve a demostrar su capacidad para transformar el dolor y las carencias humanas en arte cinematográfico.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en Die, My Love | Twitter

Según lo anunciado en la sinopsis, la trama gira en torno a Grace, una joven madre y escritora que lucha por mantener la cordura mientras su realidad se desmorona lentamente. Enclaustrada en una vieja casa en Montana, su comportamiento se vuelve errático y su pareja observa impotente cómo el amor se transforma en una espiral de ansiedad y delirio. Ramsay aborda este descenso psicológico con una sensibilidad única, explorando la vulnerabilidad femenina y el abismo emocional que a menudo acompaña a la maternidad.

Según palabras de la directora, "Mátate, Mi Amor" busca retratar la complejidad del amor y sus múltiples transformaciones. “Hay dolor, humor y belleza en la vulnerabilidad”, expresó Ramsay, quien asegura haber encontrado en la novela de Harwicz una obra profundamente humana. "El centro de esta historia se centra en la complejidad del amor y de cómo puede cambiar y transformarse a lo largo del tiempo. Busqué que fuera realista, humana, espontánea y a veces divertida, capturando los momentos que se sienten pequeños, pero que tienen mucho peso. La película es para todo aquel que alguna vez ha estado en una relación. Hay dolor y belleza en la vulnerabilidad", confesó en un comunicado.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en Die, My Love | Twitter

La intensidad del guion se potencia con un elenco de lujo que, además de sus protagonistas, incluye a LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek. Cada interpretación aporta una capa emocional distinta a esta historia que oscila entre el realismo y la alucinación, convirtiendo a la película en una experiencia sensorial y psicológica.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en Die, My Love | Twitter

Mátate, amor se estrenará en Argentina el 6 de noviembre y promete ser una de las propuestas más potentes del año, tanto por su profundidad narrativa como por el talento de su reparto. Con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson al frente, Lynne Ramsay vuelve a dejar su huella en el cine contemporáneo con un relato donde el amor y la locura se funden en una trama que promete atrapar a los espectadores.

