Quién es Tomás Mazza, el influencer que fue señalado como el nuevo novio de Juanita Tinelli

Tomás Mazza, el influencer argentino, se convirtió en protagonista de la escena mediática al ser señalado como el nuevo novio de Juanita Tinelli. Su nombre comenzó a ganar espacio en el mundo del espectáculo, sumando interés a una trayectoria marcada por el deporte y la participación en eventos que lo posicionaron como figura emergente.

Tomás Mazza, el influencer deportivo señalado como nuevo novio de Juanita Tinelli

Tomás Mazza, reconocido por su perfil ligado al entrenamiento y la vida saludable, apareció en el centro de la atención tras ser vinculado con Juanita Tinelli como su posible pareja. Los rumores de relación siguen creciendo por sus interacciones en redes, mientras su carrera continúa avanzando con pasos firmes en distintos escenarios.

Tomás Mazza

En los últimos años, el joven de 25 años se consolidó como uno de los influencers argentinos más reconocidos en el ámbito del entrenamiento físico y la vida saludable. Sus publicaciones en plataformas digitales giran en torno a rutinas de ejercicio, consejos de nutrición y momentos de su vida cotidiana.

Uno de los hitos más comentados en la carrera de Tomás Mazza fue su participación en La Velada del Año 5, el evento organizado por Ibai Llanos que reúne a streamers e influencers en combates de boxeo amateur. Allí, se enfrentó al español Viruzz en una pelea que captó la atención de miles de espectadores alrededor del mundo. Aunque perdió, su presencia en el ring lo posicionó como un representante argentino.

Tomás Mazza y la Locomotora

Además de su participación en La Velada, el infleuncer fue parte del último Parense de Manos, el evento de boxeo amateur organizado por Luquita Rodríguez en 2025. Para este encuentro, se preparó con largas rutinas de entrenamiento, donde compartió tiempo con la Locomotora Oliveras. Este encuentro reforzó su perfil multifacético, capaz de adaptarse a distintos escenarios.

Los rumores que señalan a Tomás Mazza como el nuevo novio de Juanita Tinelli

En las últimas semanas, Tomás Mazza y Juanita Tinelli se convirtieron en el centro de todas las miradas. Los rumores que los vincula sentimentalmente crecieron por las constantes interacciones de ambos en redes sociales. El intercambio es uno de los temas más comentados por los seguidores de ambos.

Comentarios entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza

“¿Por acá también comenta o solo es show por Instagram?”, escribió la hija más chica de Marcelo Tinelli en su cuenta de TikTok, para ver si el influencer fitness comentaba. Por su parte, los comentarios del joven no demoraron en llegar: “Hola, mi amor. Qué linda estás”. Ante la respuesta, la modelo también respondió: “Hola, mi vida”.

A partir de ese momento, los rumores sobre un romance entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza se instalaron aún con más fuerza entre sus seguidores. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente la relación, los constantes comentarios y reacciones en sus redes, fueron suficientes para que la conversación se expandiera.

Tomás Mazza

Tomás Mazza, el influencer señalado como el nuevo novio de Juanita Tinelli, suma un capítulo más a su recorrido dentro del mundo del espectáculo argentino. Su perfil, marcado por la disciplina fitness y la participación en eventos de gran alcance, ahora se vincula también con la vida personal de la hija menor de Marcelo Tinelli.

