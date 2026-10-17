Soledad Villamil, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Moro Anghileri llegan a Flow con el estreno de una nueva serie argentina. Una historia de pocos capítulos que sigue una investigación policial y los secretos que salen a la luz tras un misterioso crimen.

Así es la serie argentina que protagonizan Soledad Villamil, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Moro Anghileri

Soledad Villamil, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Moro Anghileri encabezan el elenco de “Verdades Sumergidas”, la nueva serie argentina que desembarcará en Flow con una trama cargada de misterio, secretos y giros inesperados. Dirigida por Jazmín Stuart, la ficción combina el género policial con el suspenso y explora el mundo emocional de sus personajes, atravesados por vínculos que esconden mucho más de lo que dejan ver.

La producción, distribuida por Telefe Studios, estará disponible de manera completa en la plataforma de streaming a partir del jueves 22 de octubre. Además, llegará a la televisión abierta: desde el sábado 24 de octubre a la medianoche, Telefe emitirá un capítulo por semana.

Verdades sumergidas, la nueva serie argentina que llega a Flow

Escrita por Martín Méndez y Bruno Luciani, la serie cuenta con 8 capítulos y comienza cuando un grupo de amigos decide pasar un fin de semana en un balneario junto al mar. Lo que prometía ser una escapada para descansar y disfrutar de unos días juntos se transforma en una pesadilla cuando, pocas horas después de su llegada, la integrante más joven del grupo aparece muerta en la playa.

A partir de ese momento, la investigación del crimen pone en jaque a todos los involucrados. Entre quienes lloran la muerte de la joven se encuentra el responsable del asesinato, mientras que las declaraciones de los personajes comienzan a revelar contradicciones, secretos y conflictos que permanecían ocultos.

Verdades sumergidas, la nueva serie argentina que llega a Flow

La historia también incorpora la figura de una fiscal, cuya participación suma nuevas incógnitas al caso. En un escenario donde nadie parece decir toda la verdad, cada testimonio puede convertirse en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido. Así, Verdades Sumergidas propone una trama en la que las sospechas se extienden sobre todo el grupo y los vínculos personales adquieren un papel central. Más allá de descubrir quién cometió el crimen, la investigación obliga a revisar las relaciones entre los protagonistas y los motivos que podrían haberlos llevado a mentir.

Puro talento en la pantalla chica: quiénes forman parte del elenco de Verdades Sumergidas

La ficción argentina reúne a un amplio elenco de actores argentinos. Además de Soledad Villamil, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Moro Anghileri, participan Violeta Urtizberea, Joaquín Ferreira, María Abadi, Martín Slipak, María Canale, Florencia Dyzsel, Juan Cané, Facundo Espinosa, Mora Peretti, Félix Santamaría, Francisco Donovan, Valentino Petrelli y Johanna Chiefo.

La producción también cuenta con las participaciones especiales de Gabriel Goity y Fabián Arenillas, dos reconocidas figuras de la actuación nacional. Con esta combinación de intérpretes, la serie construye un universo coral en el que los distintos personajes tienen un lugar dentro del misterio.

El gran elenco de Verdades sumergidas, la nueva serie argentina

Uno de los datos que rodean este lanzamiento es que la serie fue filmada originalmente en 2022 y había sido anunciada bajo otro título. Finalmente, la ficción llegará al público argentino con distribución de Telefe Studios y un estreno compartido entre ambas empresas de comunicación y stream. De esta manera, Soledad Villamil, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Moro Anghileri llegan a Flow con el estreno de Verdades sumergidas, una nueva serie argentina que tiene ocho episodios y una historia centrada en un asesinato.