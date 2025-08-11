A 11 años de la partida de Robin Williams, su talento sigue vivo en la memoria de millones de espectadores. El actor, ganador del Oscar y recordado por su capacidad única para combinar humor y emoción, falleció el 11 de agosto de 2014 a los 63 años. Su muerte conmocionó al mundo del cine y a sus fanáticos, que lo habían visto brillar tanto en comedias inolvidables como en dramas profundamente conmovedores que podés conseguir en plataformas como Netflix.

Williams fue hallado sin vida en su casa de California, y la investigación determinó que se trató de un suicidio. Tiempo después, su esposa reveló que el actor padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el pensamiento, la memoria y el control de los movimientos, y que en su caso había avanzado rápidamente. Desde entonces, su legado cinematográfico y su calidez humana se han convertido en un faro para quienes lo admiraron, y sus películas siguen encontrando nuevas generaciones de espectadores gracias a Netflix.

Las 4 mejores películas de Robin Williams en Netflix a 11 años de su muerte

1. Más allá de los sueños (1998)

En este drama visualmente impactante, Williams interpreta a Chris Nielsen, un hombre que muere en un accidente y despierta en una versión personalizada del cielo. Pero su viaje no termina ahí: decide descender al infierno para salvar a su esposa. Una historia profunda sobre el amor, la pérdida y la esperanza, con imágenes que marcaron época.

2. Flubber (1997)

Aquí, Robin Williams da vida al excéntrico profesor Philip Brainard, un inventor despistado que crea por accidente una sustancia elástica y saltarina llamada “Flubber”. Una comedia familiar llena de energía, humor físico y momentos entrañables, que demuestra el lado más lúdico y desbordante del actor.

3. El indomable Will Hunting (1997)

Ganadora del Oscar al Mejor Guion Original y con Williams obteniendo la estatuilla como Mejor Actor de Reparto, esta película lo muestra como Sean Maguire, un terapeuta que ayuda a un joven genio (Matt Damon) a encontrar su camino. Una interpretación cargada de humanidad y sabiduría, considerada una de las más conmovedoras de su carrera.

4. Happy Feet (2006)

En este éxito de animación, Williams presta su voz a varios personajes, incluido el carismático pingüino Ramón. Pies felices es una aventura musical que combina humor, ternura y un mensaje ecologista, ideal para toda la familia. Su talento vocal y su capacidad para crear personajes únicos también brillan en este formato.

Estas películas que actualmente las podés conseguir en Netflix muestran las múltiples facetas de Robin Williams: desde el drama más emotivo hasta la comedia más desbordante y la animación más entrañable. A más de una década de su muerte, su trabajo sigue generando sonrisas, lágrimas y reflexiones profundas, confirmando que su arte trasciende generaciones.

