Momentos sumamente críticos está atravesando la familia de Thiago Medina, quien fue sometido a una operación de urgencia para tratar de sacarle las pequeñas astillas de huesos que le estaban comprometiendo órganos vitales. Sin embargo, su estado sigue siendo sumamente crítico.

Internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega ubicado en la localidad de Moreno, Camilota, su hermana mayor, lo intenta acompañar como puede en este difícil momento, aunque aseguró que hay algo que la imposibilita ir a visitarlo.

Camila se sinceró y contó las razones que la alejan físicamente a Thiago Medina

Las consecuencias físicas del fuerte impacto de Thiago Medina sobre el pavimento están a la vista. A menos de una semana de sufrir el trágico accidente que lo tiene peleando entre la vida y la muerte, el joven de 22 años se encuentra internado en terapia intensiva conectado a un respirador artificial y con los hematomas propios del golpe. Pese a que las visitas son limitadas, Daniela Celis -expareja del influencer- ingresa cada vez que puede a ver al padre de sus gemelas Laia y Aimé. No obstante, Camila Deniz, más popularmente conocida como Camilota, contó que ella no puede afrontar ese impacto al ver a su hermano en esas terribles condiciones médicas. "No sé si tengo el coraje de volver a entrar a verlo otra vez”, comenzó diciendo en declaraciones para Crónica TV. “Mi hermana Brisa me dijo que tengo que animar. Pero al verlo ahí se me pasan un montón de cosas por la cabeza”.

En este marco, también se refirió al vínculo con sus sobrinas en este momento crucial de sus vidas: "Tampoco tengo el valor para ir a ver mis sobrinas, le expliqué a Daniela, sé que me necesitan, pero me cuesta, porque me quiebro y no quiero que sientan que estoy mal y llevar esa energía”.

Pese a este shock emocional, la exconcursante de Cuestión de Peso reflexionó acerca de esta actitud que la tiene paralizada: “Pero tengo que superar esto, Daniela necesita apoyo con las bebés, me cuesta seguir adelante. Le pido a Dios que lo ayude, Thiago tiene dos hijas, sé que va a salir, pero nos cuesta mucho enfrentar esta realidad”. Respecto al apoyo que recibió de los fanáticos y de los amigos del ambiente, confesó: "Es una caricia al alma. Él es fuerte, yo lo quiero ver sonriendo"

Finalmente, la hermana de Thiago Medina aseguró que creer estar viviendo un espantoso sueño de terror: "es una pesadilla". "Me gustaría poder despertarme", concluyó con la voz quebrada y sin poder encontrar consuelo. Por lo pronto, reforzó el pedido empatía y de oración ya que el estado clínico mantiene al creador de contenidos con riesgo de vida: "Creemos en Dios y sabemos quién es Dios y tenemos abiertos nuestros corazones a Dios".

