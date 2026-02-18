CARAS regresó a Mar del Plata con un Sunset junto a las estrellas del verano 2026

El Sunset de CARAS en Mar del Plata 2026 marcó un hito para la temporada: el regreso de la revista a La Feliz tras más de diez años. En una soñada tarde de verano, Nyra Beach Club recibió a las figuras más convocantes del teatro marplatense que se reunieron para protagonizar una producción especial de la temporada y celebrar el 152° aniversario de la ciudad.

Con el mar como escenario natural y bajo un dress code summer chic, el encuentro reunió lo mejor del verano marplatense: arte, entretenimiento y espíritu festivo.

Las figuras del teatro 2026 que protagonizaron el Sunset de CARAS

Entre complicidad, risas y momentos distendidos, los famosos que más se destacaron en la temporada teatral 2026 de Mar del Plata participaron de la producción más exclusiva del verano.

Esta producción contó con la participación de Laurita Fernández (La Cena de Los Tontos), Agustín "Rada" Aristarán (Chanta), Diego Ramos y Gloria Carrá (Sex: La Obra), Christian Sancho y Damián de Santo (Una Clase Especial), Matías Alé (Función Imposible), Gabriela Sari (El Secreto), Marcelo Polino y Fátima Florez (Fátima Universal).

Durante el atardecer en el parador Nyra Beach Club, Gloria Carrá interpretó “Fue Amor” de Fabiana Cantilo en un formato íntimo que sorprendió a los invitados. Sin puesta en escena formal y con el mar de fondo, la actriz y cantante generó uno de los momentos más destacados del Sunset de CARAS en Mar del Plata. Su versión, acompañó la caída del sol y aportó una impronta especial a este encuentro de famosos.

La producción fue captada por la lente de Santiago Turienzo, bajo la coordinación de Push Agencia y el productor Esteban García Padin. La convocatoria estuvo a cargo de la comunicadora marplatense Nata Alvarez.

El regreso de CARAS a Mar del Plata también tuvo un fuerte respaldo del sector inmobiliario. Ortiz Lizmar Propiedades y Aurel Park participaron como main sponsors, con presencia destacada y activaciones exclusivas durante el evento.

Ambas firmas, vinculadas al desarrollo y la inversión inmobiliaria en la ciudad, acompañaron una jornada que combinó cultura, entretenimiento y oportunidades de conexión estratégica en uno de los puntos más atractivos del verano argentino.

El regreso de CARAS a Mar del Plata en el aniversario 152° de la ciudad

No fue solo un evento social: el Sunset de CARAS 2026 en Mar del Plata simbolizó el regreso editorial de la revista a la ciudad después de más de una década.

En un contexto donde la temporada teatral vuelve a consolidar récords de convocatoria, CARAS eligió celebrar junto a sus protagonistas. Glamour relajado, figuras de primera línea y una ciudad en celebración: así fue el Sunset que selló el regreso de CARAS a Mar del Plata en 2026.