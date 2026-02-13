Shavecare, el ritual de cuidado de la piel que conquista el verano en Mar del Plata

El cuidado de la piel en verano va mucho más allá del protector solar. Shavecare es la nueva tendencia que transforma la depilación en un ritual de bienestar, suavidad y autocuidado, y este verano desembarcó en Mar del Plata para conquistar la costa.

Luego de un paso exitoso por Pinamar, el icónico Venus Truck celeste llegó el pasado 1 de febrero en Playa Varese, transformando la depilación en una experiencia de bienestar, suavidad y autocuidado pensada especialmente para disfrutar del verano.

La experiencia Shavecare que transforma la depilación

Lejos de ser solo un punto instagrameable, el Venus Truck propone una experiencia inmersiva que invita a descubrir el producto ideal para afeitar cada tipo de piel a través de tres estaciones diseñadas para aprender, probar y jugar.

En la Experiencia Piel Sensible, las visitantes conocen la colección Venus Sensitive, que gracias a su banda lubricante con aloe vera ayuda a lograr hasta un 0% de irritación del afeitado, incluso después de largas jornadas al sol.

El recorrido continúa en el Shavecare Hub, un espacio de testeo guiado por expertas de la marca, donde se explica paso a paso la rutina ideal y cómo elegir la herramienta adecuada según cada zona del cuerpo.

Como cierre, el Trivia Challenge suma una propuesta lúdica con una trivia interactiva sobre cuidado personal, que permite a las participantes ganar premios pensados para acompañar el verano.

Cómo aplicar el ritual Shavecare para una piel suave en verano

Exfoliar la piel es el primer paso clave del ritual, ya que permite eliminar células muertas y ayuda a prevenir la aparición de vellos encarnados. Luego, la preparación es fundamental: el agua tibia contribuye a dilatar los poros y el uso de la Crema Protectora Venus crea una barrera que facilita el deslizamiento de la hoja y reduce la fricción.

A la hora de elegir la herramienta, es importante tener en cuenta que no todas las zonas del cuerpo son iguales: Skin Protect Sensitive es ideal para el cuerpo, mientras que Venus Especial para Área Íntima cuenta con tecnología específica diseñada para cuidar las zonas más delicadas. Por último, hidratar la piel con una crema humectante permite sellar la hidratación y prolongar la sensación de suavidad por más tiempo.

“Queremos que la depilación deje de ser un trámite y se convierta en un verdadero momento de autocuidado. El Venus Truck es nuestra forma de estar cerca de las consumidoras en su hábitat natural”, explican desde la marca.

¿Dónde vivir la experiencia Shavecare?

El truck de Gillette Venus puede visitarse en Playa Varese, Mar del Plata, disponible desde el 1 de febrero, para descubrir por qué el Shavecare es la tendencia que redefine el cuidado de la piel durante el verano.