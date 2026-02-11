De Buenos Aires a la Patagonia: propuestas de hoteles para celebrar San Valentín 2026

San Valentín 2026 invita a salir de la rutina y celebrar el amor con experiencias diseñadas para compartir. Hoteles de distintos destinos de Argentina y el exterior presentan propuestas románticas que combinan bienestar, gastronomía, naturaleza y estadías pensadas para vivir una noche —o un fin de semana— diferente en pareja.

San Antonio de Areco: San Valentín wellness en el campo bonaerense

San Valentín a puro bienestar en el corazón del campo bonaerense. Ubicado en Camino Ricardo Güiraldes 465, frente al Parque Criollo Ricardo Güiraldes, Un Alto en la Huella propone una celebración distinta, combinando naturaleza, historia y bienestar.

El hotel ofrece alojamiento con desayuno buffet americano en habitaciones Standard y Suites, además de acceso al Spa La Aguada, con piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio.

Propuesta San Valentín: “Viví San Valentín a puro bienestar”

Incluye:

-Bienvenida romántica (espumante y bombones en la habitación)

-Ritual de bienestar (Chi-Kung y Ceremonia del Sol)

-Circuito de aguas completo (piscinas, saunas, hidromasajes y solárium)

-Cena Especial San Valentín (menú de 3 pasos + vino por pareja + show en vivo).

Cena Especial San Valentín (incluida):

Opción con carne:

-aperitivo de bienvenida

-bruschetta de jamón crudo, rúcula y tomates confitados

-ojo de bife en reducción de malbec con papines a las finas hierbas

-parfait de chocolate con frutos secos.

Opción vegetariana:

-aperitivo de bienvenida

-tostón de palta con hummus de garbanzos

-ratatouille de vegetales

-parfait de chocolate con frutos secos.

-Bebidas incluidas: 1 botella de agua por persona • 1 botella de vino Trumpeter Malbec (Bodegas Rutini) por pareja.

-Masajes y tratamientos especiales con cargo adicional.

Para más información sobre Un Alto en la Huella – Hotel Spa & Wellness Resort, ubicado en Camino Ricardo Güiraldes 465, frente al Parque Criollo Ricardo Güiraldes en San Antonio de Areco, se puede visitar el sitio web unaltoenlahuella.com, seguir su cuenta de Instagram @unaltoenlahuella o realizar consultas y reservas al teléfono +54 9 2326 43-4890 o por mail a [email protected].

Ket Hoteles: San Valentín urbano con gastronomía y relax

San Valentín con estilo: cena especial y promos de relax en cuatro barrios porteños. Ker Hoteles presenta experiencias urbanas para celebrar San Valentín en Buenos Aires: desde una cena especial en Recoleta hasta paquetes de alojamiento con masaje y acceso al Health Club en Belgrano y Villa Urquiza, además de una propuesta romántica con piscina y cena incluida en San Telmo.

Menú San Valentín:

-Entradas (a elección): Calabaza caramelizada en crema de queso, crumble y miel • Molleja crocante en cremoso de coliflor.

-Principales (a elección): Ojo de bife en demiglace de pimienta, papas a la crema • Raviolones tricolor de salmón, salsa de camarones.

-Postres (se sirve uno de cada uno): Mini gateau de naranja, curd de mandarina y crumble de chocolate. Tarta sablé de cacao, almendras, caramelo salado, mousse de chocolate y ganache de vainilla.

-Bebidas: Cóctel de autor de bienvenida • Bebida sin alcohol • 1 botella de vino La Linda (Luigi Bosca) por pareja • Café y petit fours.

Opción vegetariana: consultar.

Valor: $55.000 por persona. Beneficio huéspedes del hotel: 15% de descuento.

KER Belgrano — Promo “Relajate”

Incluye:

-1 noche de alojamiento (Standard)

-Desayuno buffet

-Late check out hasta 14 hs

-Masaje relajante 30 min (por pasajero)

-Acceso al Health Club.

-Tarifa: USD 90 + IVA (por noche, 2 personas). Vigencia: hasta 28/02/2026. -Dirección: Vuelta de Obligado 2727, CABA.

KER Urquiza — Promo “Relajate”

Incluye: 1 noche de alojamiento (Standard) • Desayuno buffet Late check out hasta 14 hs

-Masaje relajante 30 min (por pasajero)

-Acceso al Health Club.

Tarifa: USD 80 + IVA (por noche, 2 personas). Vigencia: hasta 28/02/2026. Dirección: Díaz Colodrero 2513, CABA.

KER San Telmo — Promo Romántica

Incluye:

-1 noche de alojamiento (base doble)

-Desayuno buffet Acceso a piscina exterior y Health Club

-Cena de 2 pasos para dos personas.

-Tarifas: USD 120 + IVA (Executive) • USD 140 + IVA (Deluxe). Dirección: Av. Paseo Colón 455, CABA.

-Condiciones: tarifas en pesos al tipo de cambio oficial Banco Nación del día de pago. Health Club con cupos limitados y acceso por turnos.

Para conocer todas las propuestas de Ker Hoteles para San Valentín en la Ciudad de Buenos Aires, con opciones en Recoleta, Belgrano, Villa Urquiza y San Telmo, se puede visitar sus redes sociales en Instagram @kerhoteles, comunicarse al 0810-3456-537 o al 5277-4600, o realizar reservas escribiendo a:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Salta: San Valentín con historia frente a la Plaza 9 de Julio

Para celebrar el amor con un plan distinto, Hotel Colonial Salta invita a vivir San Valentín en pleno casco histórico, en un entorno que combina tradición, calidez y una ubicación inmejorable. Con más de 80 años de trayectoria y emplazado en un edificio con esencia del siglo XIX, este hotel es una propuesta ideal para quienes buscan una escapada romántica con identidad y carácter.

Ubicado frente a la Plaza 9 de Julio, una de las postales más icónicas del norte argentino, permite disfrutar de Salta caminando: iglesias históricas, museos, peñas, cafés, gastronomía regional y paseos típicos que convierten cualquier fin de semana en una experiencia inolvidable en pareja.

Con un servicio cercano y un estilo que respeta la esencia salteña, Hotel Colonial se posiciona como una opción perfecta para quienes valoran el encanto de los hoteles con historia, la comodidad urbana y el placer de descubrir la ciudad a un ritmo tranquilo, compartiendo cada momento.

Ideal para parejas que quieren un San Valentín con cultura, romance y el norte argentino como escenario.

Para más información sobre Hotel Colonial Salta, ubicado frente a la Plaza 9 de Julio, en Zuviría 6 esquina Caseros, se puede visitar el sitio web hotelcolonialsalta.com.ar, seguir su cuenta de Instagram @saltahotelcolonial, comunicarse telefónicamente al (387) 421 1740 o (387) 431 0805, o escribir a [email protected].

Chascomús: escapada romántica junto a la laguna

A solo unas horas de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús se posiciona como una de las escapadas favoritas para quienes buscan desconectar sin viajar demasiado. Ubicado en un entorno natural privilegiado, con el paisaje sereno de la laguna como protagonista, el hotel invita a vivir un San Valentín diferente: al ritmo del aire libre, el bienestar y los planes simples que se disfrutan mejor en pareja.

La experiencia se completa con espacios pensados para el relax: piscinas, solárium, áreas verdes, spa y un ambiente ideal para descansar, caminar, disfrutar de atardeceres y compartir una noche especial en clave romántica, con confort y servicio de primer nivel.

Ideal para parejas que quieren una escapada rápida, tranquila y con naturaleza, perfecta para celebrar el amor cerca de casa.

El Calafate: San Valentín boutique en la Patagonia

En una de las puertas de entrada al Glaciar Perito Moreno, Montano Boutique Suites propone una experiencia romántica íntima y sofisticada en El Calafate. Con una impronta de diseño contemporáneo, ambientes cálidos y una atmósfera que prioriza el bienestar, este hotel boutique se distingue por sus detalles: amplitud, estética cuidada y un servicio pensado para disfrutar sin apuro.

Su propuesta de San Valentín suma un toque patagónico perfecto para brindar en pareja: alojamiento con desayuno incluido + vino patagónico y frutos rojos patagónicos en la habitación, como detalle romántico de bienvenida.

Ideal para parejas que buscan una escapada con estilo, privacidad, confort y el encanto de la Patagonia como escenario.

Para más información sobre Montano Boutique Suites, ubicado en El Calafate, Santa Cruz, se puede visitar el sitio web montano.com.ar, seguir su cuenta de Instagram @montanopatagonia o realizar consultas por mail a [email protected].

Ushuaia: San Valentín en el fin del mundo

Para quienes sueñan con una celebración inolvidable, Wyndham Garden Ushuaia | Hotel del Glaciar invita a vivir San Valentín en un destino que siempre sorprende. Ubicado en la Reserva Natural El Martial, combina naturaleza, aire puro y el privilegio de estar rodeado de montañas y bosques, en un entorno que parece diseñado para desconectar del mundo.

El hotel cuenta con 122 habitaciones, suites y lofts, además de una propuesta gastronómica que pone en valor los sabores de la región. Uno de sus diferenciales es su servicio de experiencias personalizadas, ideal para parejas que quieran combinar descanso con aventura: navegaciones, trekking, excursiones y recorridos únicos por Ushuaia.

Ideal para parejas que buscan un viaje distinto, con paisaje, emoción y confort, para celebrar el amor en el verdadero fin del mundo.

Para más información y reservas en Wyndham Garden Ushuaia | Hotel del Glaciar, ubicado en la Reserva Natural El Martial, se puede ingresar a wyndhamhotels.com, seguir su cuenta de Instagram @wyndhamgardenushuaia, comunicarse con la central de reservas al 0800 266 0588 o al +54 9 2901 52-8221, o escribir a [email protected].

Iguazú: Romance cinco estrellas en la selva, lujo, spa y una escapada sensorial

En plena selva misionera y a minutos del Parque Nacional Iguazú, Iguazú Grand es sinónimo de lujo, relax y una experiencia de primer nivel. Con 134 habitaciones y un entorno natural incomparable, se presenta como una opción ideal para quienes buscan celebrar San Valentín con una estadía premium, rodeados de vegetación, silencio y bienestar.

El hotel cuenta con jardines amplios, piscinas y spa, además de propuestas gastronómicas que completan la experiencia. Perfecto para una escapada romántica donde todo está pensado para descansar y disfrutar, sin prisas, en uno de los destinos más icónicos de Argentina.

Ideal para parejas que quieren un San Valentín “gran resort”: confort cinco estrellas + selva + relax total.

Para más información sobre Iguazú Grand Resort Spa & Casino, se puede contactar al teléfono (+54 03757) 498050, a la central de reservas en Buenos Aires al (+54 11) 7079-0589 o al 0800-888-4726, comunicarse por WhatsApp al +54 9 3757 443-973, escribir a [email protected] o seguir su cuenta de Instagram @iguazugrand.

Miami: un San Valentín frente al mar: libertad, playa y estilo en Collins Avenue

Para quienes eligen celebrar fuera del país, New Point Miami es una alternativa ideal en una de las zonas más deseadas de la ciudad. Ubicado sobre Collins Avenue, combina la comodidad del formato departamento con servicios de hotel, perfecto para parejas que buscan más libertad, más espacio y un plan “a su ritmo”.

Con unidades tipo estudio, dúplex y penthouses, ofrece vistas al océano o a la bahía, además de acceso directo a la playa, piscina y servicio de playa. Una propuesta ideal para disfrutar días de sol, descanso y paseos, con Miami como escenario.

Ideal para parejas que buscan una escapada romántica con playa, independencia y lifestyle.

Para más información sobre New Point Miami y sus propuestas frente al mar en Collins Avenue, se puede visitar el sitio web newpointmiami.com/es, seguir su cuenta de Instagram @newpointmiamiok, comunicarse telefónicamente al (305) 397-8952 o escribir a [email protected] y [email protected].

Ya sea con una escapada cerca de la ciudad, una experiencia urbana con spa y gastronomía, o un viaje al norte, al sur o incluso al exterior, San Valentín 2026 se presenta como la excusa perfecta para regalar tiempo compartido. Propuestas que combinan bienestar, paisaje, diseño y servicio invitan a celebrar el amor desde otro lugar: lejos de la rutina, con pausa, y poniendo el foco en disfrutar juntos.