Stella Artois dijo presente en la gran Gala de CARAS con su nueva variedad Pure Gold

El imponente Palacio Reconquista abrió sus puertas para recibir una de las noches más esperadas del país: la mega fiesta por el 33° aniversario de Revista CARAS. En una atmósfera cargada de glamour y moda, las figuras más importantes del país, desde Valeria Mazza y Pampita hasta Moria Casán y Mauricio Macri, desfilaron por una espectacular alfombra roja. La jornada fue una verdadera celebración de la historia de la revista y el escenario perfecto para que las celebridades lucieran las últimas tendencias.

A través de una transmisión exclusiva por CARAS TV y el canal oficial de YouTube, se pudieron seguir todos los detalles de este evento único. Entre flashes y encuentros, los invitados disfrutaron de una noche repleta de momentos especiales. Figuras como Juana Viale, Laurita Fernández, Agustina Casanova, Candela Ruggeri y Esteban Lamothe se sumaron a esta gran gala, donde el Palacio fue testigo de una fiesta que quedará en la memoria de todos los que se acercaron a celebrar este aniversario tan significativo.

Stella Artois y una propuesta de distinción para celebrar el 33° aniversario de Revista CARAS

Stella Artois acompañó la experiencia siendo main sponsor con una propuesta que combinó el disfrute con la elegancia característica del evento. A través de un stand propio y espacios de degustación, la marca invitó a los presentes a disfrutar de sus icónicos porrones. Pensando en cada estilo, incluyó versiones con y sin alcohol, asegurando que la calidad premium de la marca estuviera presente en cada rincón de esta mega fiesta.

El toque distintivo llegó de la mano de la nueva Stella Artois Pure Gold, que se convirtió en la gran protagonista del sector VIP. Con un exclusivo servicio de bandejeo, las celebridades disfrutaron de esta nueva propuesta mientras compartían lo mejor de la noche y las nuevas tendencias de moda. Complementando esta acción, el logo de la firma se lució de manera imponente en las pantallas del evento, logrando una integración visual perfecta en una velada donde el glamour fue el gran hilo conductor.

Finalmente, la Gala de CARAS reafirmó su posición como el lugar donde los grandes hitos se celebran por todo lo alto. Con el acompañamiento de Stella Artois, los 33 años de la revista se vivieron como una experiencia total. Una cita donde la trayectoria y las tendencias actuales se unieron para demostrar que los encuentros más importantes de la Argentina siempre suceden bajo el sello de CARAS.