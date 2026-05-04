Ni traje ni corbata: Connor Storrie sorprendió en la MET Gala con la tendencia que desafía la moda masculina

La alfombra roja de la MET Gala 2026 sigue dejando tela para cortar y, entre tantos vestidos espectaculares, la moda masculina encontró en Connor Storrie a uno de sus máximos exponentes de vanguardia. Bajo la consigna "Fashion is Art", el actor decidió alejarse de los convencionalismos y presentó una propuesta que rompe con el clásico esquema del esmoquin rígido para abrazar una estética mucho más fluida y sofisticada.

El regreso de los lunares y el adiós al esmoquin convencional

El gran protagonista de su look fue un diseño de Saint Laurent, firmado por Anthony Vaccarello, que capturó todas las miradas apenas puso un pie en el museo.

Connor Storrie lució una blusa de seda tipo halter con cuello alto, una elección audaz que dejaba sus hombros al descubierto y que estaba decorada con un delicado estampado de lunares en blanco y negro. Lo más llamativo de la pieza fue, sin duda, el lazo XL que se desprendía del cuello y se transformaba en una cola larguísima que lo acompañaba al caminar, dándole un aire dramático y casi cinematográfico a su paso.

Connor Storrie en la MET Gala

Diamantes y rubíes: el lujo se lleva en los detalles

Pero el detalle que terminó de elevar el conjunto fue la impresionante selección de joyas de Tiffany & Co. que el actor llevó en el pecho. Lejos de los accesorios discretos, Connor incorporó varios broches de colección, entre los que se destacó una pieza de platino y oro de 18 quilates con una rubelita de más de tres quilates y diamantes. Esta elección de accesorios, sumada a un par de pendientes de aro y anillos de rubí, demostró que la joyería de alta gama ya no conoce de géneros y es el complemento ideal para una silueta moderna.

Para completar el estilismo del actor en la MET Gala 2026, optó por unos pantalones de sastrería entallados que resaltaban su figura y unos mocasines negros brillantes, también de Saint Laurent. El equilibrio entre la seda suave de la blusa y la rigidez del pantalón negro creó un contraste perfecto, coronado por un reloj Omega que aportó el toque final de lujo clásico.

Connor Storrie en la MET Gala

Con esta aparición, Connor Storrie no solo sorprendió, sino que impuso una nueva forma de entender la elegancia masculina en las grandes galas, donde la comodidad y la expresión artística parecen ganarle la partida a la corbata tradicional.

Fotos AFP

AM