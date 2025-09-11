Malamado deslumbró en Caras Moda 2025 con cocktails de vino malbec fortificado

Antonella Occhipinti

La última edición de Caras Moda Primavera Verano 2025 reunió a grandes referentes de la moda argentina en una noche donde la creatividad y el estilo fueron protagonistas. Sobre la pasarela brillaron los diseños de Benito Fernández, Artemis, Vero de la Canal y Pucheta-Paz, quienes presentaron colecciones únicas que deslumbraron al público con su impronta de alta costura.

En sintonía con la sofisticación del evento, Malamado acompañó la velada con una propuesta innovadora: cocktails elaborados con vino Malbec fortificado. Cada creación fue pensada para realzar los sabores intensos y dulces de esta bebida, sorprendiendo a los invitados con una experiencia sensorial diferente.

Malamado y la innovación de los vinos fortificados en Argentina

Malamado es reconocido por ser el primer vino fortificado creado en Argentina, elaborado en Mendoza bajo un proceso que enriquece su sabor y lo convierte en un producto único. Estos vinos se caracterizan por su perfil sedoso, dulce y con notas intensas a frutos secos, ideales tanto para disfrutar solos como para formar parte de originales cocktails.

Con esta propuesta, la marca volvió a posicionarse como un referente de la innovación, demostrando cómo el mundo del vino puede integrarse con la moda y el lifestyle en experiencias exclusivas.

Moda, vino y sofisticación

La participación de Malamado en Caras Moda 2025 reafirmó su impronta vanguardista, combinando lo mejor de la alta costura argentina con el sello distintivo de los vinos fortificados. Una vez más, la marca se convirtió en protagonista de una celebración donde el diseño y la elegancia se disfrutaron en cada detalle.