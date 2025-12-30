El espíritu de Chanel invadió Buenos Aires

Buenos Aires respiró el aire de la rue Cambon. En una noche donde la elegancia fue la premisa absoluta, el universo de Coco Chanel se apoderó de los salones del Double Tree by Hilton. El evento, diseñado y organizado por Silvana Zarza, no fue solo un desfile de moda, sino un punto de encuentro estratégico entre el arte, el diseño de autor y las celebridades del momento.

Bajo la conducción de Andrea Bisso, la velada desplegó una estética sofisticada que buscó reinterpretar los códigos clásicos de la alta costura francesa en un contexto contemporáneo y local.

Invitadas de lujo: el carisma de Yuyito González

La primera fila del evento reflejó el nivel de la convocatoria. La presencia de Yuyito González, quien en IG la encontras como @yuyitogonzalezok fue uno de los puntos altos de la noche; con su carisma habitual, la conductora conectó con el público y reafirmó su estatus como referente de estilo.

Por otro lado, la pasarela contó con una mirada técnica y espiritual de excelencia: la modelo, Directora Comercial, Influencer y comunicadora Paula Peralta. Sus redes sociales: IG: @pauperaltaoficial y tiktok: @pauu.ok.

En su rol de jurado, Peralta aportó un análisis profundo sobre cada propuesta, evaluando, no solo la confección, sino la identidad y la impronta personal que cada marca proyectó en la pasarela.

De la vanguardia de Valentino de la Cruz al diseño de Calzados Herrera

El desfile sirvió como vidriera para talentos que están redefiniendo el mercado local. Las marcas participaron con diseños muy relevantes. Entre la propuestas más comentadas se destacaron: Valentino de la Cruz, el diseñador más joven de Argentina que demostró con sus diseños su toque distintivo. Su colección fue una mezcla perfecta de frescura y sofisticación, con cortes que evocan la elegancia de Chanel pero con una mirada joven y disruptiva.

Por otro lado, Calzados Herrera fue la encargada de completar los looks, aportando diseño artesanal, calidad de materiales y una personalidad única en cada paso de las modelos. En las redes sociales los encontras como: @valentinodelacruzoficial y @casaherreraok.

La noche concluyó como una verdadera celebración del diseño. Con el aroma a jazmines y el blanco y negro característico de la maison francesa sobrevolando cada detalle, el evento dejó en claro que la moda en Argentina sigue apostando por la excelencia y el espectáculo de primer nivel.