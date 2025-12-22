Vacaciones de verano y escapadas de fin de semana: estos son los destinos top para disfrutar en Argentina

El verano argentino invita a bajar el ritmo, cambiar de paisaje y reconectar con lo esencial, ya sea en una escapada de fin de semana o en unas vacaciones más largas. Desde la calma del campo y el encanto de estancias históricas, hasta refugios en el bosque y propuestas frente al mar, este especial reúne algunos de los destinos más elegidos del país para disfrutar del descanso, la naturaleza y experiencias pensadas para cada tipo de viajero. Cariló y Chapadmalal se destacan como destinos top, combinando naturaleza, confort y experiencias únicas para vivir el verano argentino en su mejor versión.

La Candelaria: un refugio histórico que combina encanto, naturaleza y celebraciones únicas en Lobos

A solo 120 kilómetros de Buenos Aires, la Estancia La Candelaria se alza como uno de los rincones más fascinantes y cautivadores del campo argentino. Con su imponente castillo de estilo francés, sus jardines diseñados por el paisajista Carlos Thays y una historia que atraviesa generaciones, este icónico casco de estancia ofrece una experiencia donde el pasado, la naturaleza y la hospitalidad se encuentran en perfecta armonía.

En verano el paisaje se potencia: días largos, aire fresco, sombras infinitas y una piscina rodeada de verde convierten la estancia en un destino ideal para quienes buscan desconectar cerquita de la ciudad.

La historia de La Candelaria se remonta al siglo XIX cuando Don Orestes Piñeiro y su esposa, Candelaria del Mármol, dieron forma a un proyecto que con el tiempo trascendería lo rural para convertirse en un símbolo del patrimonio bonaerense. Décadas más tarde, inspirados por los palacios del Valle del Loira, la familia impulsó la construcción del castillo que hoy domina el paisaje: un edificio majestuoso que combina romanticismo, artesanía y detalles arquitectónicos únicos.

Los amplios parques diseñados por Thays, que en verano ofrecen su versión más viva y luminosa, completan una postal que enamora a quienes buscan descanso, historia y naturaleza en un mismo lugar.

Durante gran parte del siglo XX, la estancia fue también un espacio de intensa actividad social, cultural y benéfica. Rebeca Piñeiro, heredera e impulsora clave del legado familiar, dedicó su vida a obras de beneficencia creando colonias de vacaciones y proyectos solidarios que marcaron la vida de la comunidad de Lobos. Su espíritu aún se percibe en cada rincón, especialmente en la pintoresca capilla construida en 1937 donde descansan los fundadores.

Un verano para desconectar: naturaleza, piscina y experiencias al aire libre

Hoy, La Candelaria renace con una propuesta que combina elegancia, historia y una agenda de actividades pensadas para disfrutar el verano en su máxima expresión. La piscina rodeada de árboles añosos, los paseos por el bosque, las cabalgatas, los juegos al aire libre y los atardeceres dorados hacen que cada visita se sienta como una escapada perfecta sin necesidad de viajar lejos.

La gastronomía, con sabores tradicionales, productos frescos y opciones para todos los gustos, acompaña jornadas que invitan a bajar el ritmo y disfrutar del campo con calma y estilo.

El alojamiento ofrece alternativas para cada tipo de viajero: habitaciones dentro del castillo con mobiliario de época, espacios coloniales rodeados de naturaleza y bungalows ideales para familias o escapadas largas. Cada sector tiene su impronta, pero todos comparten la misma premisa: vivir una experiencia de desconexión, descanso y buena hospitalidad.

Día de Campo en verano

La Candelaria también es uno de los destinos más elegidos para disfrutar un clásico argentino: el Día de Campo. Entre jardines verdes, sombra natural y actividades guiadas, la experiencia incluye almuerzo criollo, recepción con empanadas, charlas históricas, meriendas artesanales y una propuesta de actividades para grandes y chicos. En temporada estival, la combinación de naturaleza, aire libre y propuestas gastronómicas frescas vuelve este clásico aún más atractivo para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

Navidad, Fin de Año y celebraciones especiales

Diciembre trae consigo un encanto particular. Los jardines se iluminan y el castillo se viste de fiesta para recibir cenas temáticas, propuestas gastronómicas especiales y celebraciones de Fin de Año pensadas para quienes quieren vivir una noche distinta, en un entorno de película y lejos del ruido de la ciudad. La magia del castillo y el cielo estrellado hacen que estas fechas se conviertan en un recuerdo inolvidable.

Un destino para celebrar todo el año

Además de su propuesta turística, La Candelaria se consolida como escenario ideal para bodas, eventos corporativos, producciones audiovisuales y encuentros sociales. Su combinación única de castillo, jardines, capilla y naturaleza genera un marco inigualable que atrae a visitantes de todo el país y del exterior. Con la llegada del verano, este entorno se vuelve aún más especial: la luz natural, la vegetación en su esplendor y la posibilidad de vivir experiencias al aire libre posicionan a la estancia como un destino perfecto para celebrar momentos importantes.

Contacto y Reservas:

Dirección: Ruta Nacional 205, Km 114.5, Lobos, Buenos Aires

Teléfono: +54 11 5032-7500

Email general: [email protected]

Eventos Sociales: [email protected]

Web: estanciacandelaria.com

Redes Sociales: tiktok, Instagram y Facebook @estanciacandelaria

Cariló 2026: El refugio exclusivo que marca tendencia entre el bosque y el mar

Hablar de Cariló es hablar de uno de los grandes clásicos del verano argentino. Un destino único, elegante y natural donde el bosque, las calles de arena y el sonido del mar crean una atmósfera inconfundible. En ese escenario privilegiado, Victoria Village se posiciona como una de las propuestas más completas para quienes buscan descansar, compartir y disfrutar en familia durante el verano 2026.

Ubicado a solo 50 metros del mar, entre el bosque y la playa, Victoria Village ofrece esa combinación perfecta que distingue a Cariló: tranquilidad, naturaleza y cercanía permanente al océano. Desde muchos de sus departamentos se puede ver el mar, un privilegio que transforma cada amanecer en una experiencia especial.

Comodidad real para familias reales

Victoria Village es un apart hotel pensado verdaderamente para familias, con departamentos amplios y funcionales de 2, 3 y 4 ambientes. Los más elegidos por familias tipo son los de 3 ambientes, que cuentan con dormitorio principal en suite, segundo dormitorio con dos camas, living comedor espacioso, cocina totalmente equipada (heladera con freezer, cocina con horno, microondas y pava eléctrica) y un balcón terraza con parrilla, ideal para disfrutar largas sobremesas después de un día de playa.

La estadía incluye desayuno servido todas las mañanas en el departamento, limpieza diaria y acceso al balneario Hemingway, ubicado a solo 50 metros, reconocido como uno de los más exclusivos de Cariló, con excelentes servicios y gastronomía frente al mar.

Mar, bosques y paseos: Todo a pocos pasos

Otro de los grandes diferenciales es su ubicación estratégica: Victoria Village se encuentra a distancia caminable del centro comercial de Cariló, uno de los más pintorescos del país, con su arquitectura integrada al bosque, locales de diseño, restaurantes y cafés ideales para pasear tanto de día como de noche.

Recreación, diversión y descanso

La propuesta de actividades para toda la familia está a cargo de la empresa Animar, con opciones diarias para grandes y chicos. Los adultos pueden disfrutar de aqua gym, entrenamiento funcional y actividades al aire libre, mientras que los más chicos viven experiencias inolvidables con juegos en la playa, búsqueda del tesoro en el bosque, cabalgatas, paintball y tirolesa.

El complejo cuenta además con dos piletas climatizadas (una cubierta y otra descubierta), spa con gimnasio, sauna y masajes, y distintos espacios de entretenimiento: áreas de juegos para niños, sector para adolescentes con ping pong y metegol, y un espacio para adultos con pool y coworking, ideal para quienes combinan descanso y trabajo.

Experiencias que se recuerdan

Durante la temporada, Victoria Village propone actividades especiales como parrilladas, karaoke, bingo familiar y música en vivo al atardecer, acompañando el sunset entre el bosque y el mar, uno de los momentos más mágicos de Cariló.

Mascotas bienvenidas

Las mascotas también son parte de la familia. Por eso, el complejo acepta mascotas, permitiendo que todos disfruten juntos de las vacaciones.

Atención personalizada

Con cochera cubierta, internet individual en cada departamento, room service y seguridad las 24 horas, Victoria Village suma un diferencial clave: la atención personalizada. Atendido por sus propios dueños, se destaca por la calidez humana y el cuidado de cada detalle. La elección ideal para el verano 2026, una propuesta que combina relax, naturaleza y servicios premium

Entre el bosque y el mar, a pasos de la playa y del centro, con servicios completos y un auténtico espíritu familiar, Victoria Village es una excelente opción para vivir Cariló en su máxima expresión este verano 2026.

Más información y reservas: www.victoriavillage.com.ar

Instagram: @victoriavillagecarilo

Costa Cariló, vacaciones frente al mar para disfrutar en familia

Cariló es sinónimo de naturaleza, descanso y estilo, Costa Cariló Apart de mar logra reunir esos atributos en una propuesta pensada especialmente para las familias, parejas o amigos. Ubicado sobre la playa y a pocos pasos del centro comercial, el complejo permite disfrutar del destino sin necesidad de traslados, combinando mar, bosque y entretenimiento en un mismo lugar.

Sus apart amplios y funcionales están diseñados para adaptarse tanto a escapadas cortas como a estadías más prolongadas, ofreciendo comodidad y practicidad para grandes y chicos. La experiencia se completa con una infraestructura de servicios que incluye piscina climatizada, spa, gimnasio y espacios recreativos, además de actividades de recreación infantil durante la temporada, pensadas para que los más chicos vivan sus vacaciones a pleno.

Durante el verano, el servicio de playa incluido suma un diferencial clave, garantizando jornadas de mar con total confort. Además, quienes reservan a través de su motor de reservas online acceden a las tarifas más convenientes, gestionando su estadía de forma simple y segura. Costa Cariló apart de mar invita a vivir Cariló con el equilibrio justo entre relax, servicios y disfrute familiar.

Contacto: www.costacarilo.com

Whatsapp: +54 9 11 8059-0207

Central de reservas: 011 5365 5439

Cariló Soleil Apart Hotel, confort frente al mar en plena naturaleza

Rodeado por el clásico bosque carilense y con una ubicación privilegiada frente al mar, Cariló Soleil propone una experiencia de descanso pensada para quienes buscan confort, diseño y servicios completos en familia.

Sus amplias unidades con cocinas totalmente equipadas y balcones con vistas abiertas al mar ofrecen el espacio ideal para compartir y relajarse durante las vacaciones. En temporada alta, el hotel suma recreación infantil, mientras que los adultos pueden disfrutar de sus áreas de bienestar, como la piscina climatizada y el gimnasio, logrando un equilibrio perfecto entre actividad y descanso.

El servicio de playa incluido permite disfrutar del mar con total comodidad, y un diferencial cada vez más valorado es que acepta mascotas sin cargo, haciendo posible que toda la familia viaje completa. A través de su motor de reservas online, los huéspedes acceden siempre a las mejores tarifas disponibles, consolidando a Cariló Soleil como una opción práctica, cómoda y sin preocupaciones.

Contacto: www.carilosoleil.com

Whatsapp: +54 9 11 8059-0207

Central de reservas: 011 5365 5433

Posada del Bosque Cariló, naturaleza, tranquilidad y espíritu familiar

En un entorno donde el bosque es protagonista, y a pocos minutos tanto de la playa como del centro comercial, Posada del Bosque Cariló se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza y una experiencia auténticamente familiar.

El complejo cuenta con cabañas totalmente equipadas, inmersas en amplios espacios verdes que invitan a relajarse y disfrutar del aire libre. Durante la temporada, la propuesta se enriquece con recreación infantil, actividades para los más chicos y servicio de playa, asegurando una estadía completa para todas las edades.

Además, Posada del Bosque es pet friendly y acepta mascotas sin cargo, un beneficio clave para quienes eligen viajar con sus animales de compañía. Gracias a su motor de reservas online, los huéspedes acceden a tarifas preferenciales y beneficios exclusivos, facilitando la planificación desde el primer momento. Una invitación a vivir Cariló con calma, naturaleza y calidez.

Contacto: www.posadadelbosque.com

Whatsapp: +54 9 11 8059-0207

Central de reservas: 011 5365 5439

Playa Luna Roja, un refugio frente al mar para desconectar y disfrutar en familia

Playa Luna Roja, un refugio frente al mar que se vive todo el año. En el corazón de Chapadmalal, a pocos kilómetros de Mar del Plata, Playa Luna Roja se presenta como un destino donde la calma, el paisaje y el mar se combinan para ofrecer experiencias de descanso, conexión y bienestar. Desde 1963, este espacio frente al océano ha sido elegido por generaciones que buscan alejarse del ritmo urbano y disfrutar del auténtico encanto de la costa atlántica argentina.

Hoy, con una propuesta renovada y abierta los 365 días del año, Luna Roja invita a disfrutar el mar en cualquier estación: desde escapadas tranquilas en invierno hasta días vibrantes de verano.

Su infraestructura incluye cabañas y suites frente al océano, diseñadas para quienes buscan relajarse en pareja, en familia o con amigos sin resignar confort. Los alojamientos ofrecen vistas panorámicas al mar y espacios amplios con cocina equipada, Smart TV, Wi-Fi de alta velocidad, ideal para quienes quieran trabajar remoto con el sonido de las olas, y servicios esenciales como desayuno incluido, mucama diaria, amenities orgánicos y estacionamiento privado.

El entorno natural es protagonista absoluto: las playas amplias, la brisa oceánica y la serenidad del paisaje crean una atmósfera ideal para desconectar y reconectar con un ritmo más simple. Todas las cabañas y suites están diseñadas para que la experiencia de mar se viva desde adentro: amaneceres únicos, luz natural y la sensación de estar abrazado por la naturaleza.

La propuesta gastronómica complementa la estadía con platos frescos, elaborados con productos de estación y un enfoque artesanal. El restaurante, también abierto todo el año, es un punto de encuentro para quienes buscan almorzar frente al mar, disfrutar una merienda especial o simplemente tomar un café mientras trabajan en un entorno inspirador.

Además de su oferta turística, Playa Luna Roja se consolida como un espacio versátil para eventos sociales, corporativos y celebraciones privadas. Sus vistas privilegiadas, salones cálidos, terrazas y servicio gastronómico propio lo transforman en un escenario único para encuentros memorables.

Playa Luna Roja no es solo un lugar para descansar: es un destino donde la naturaleza, el confort y las experiencias simples se combinan para crear recuerdos inolvidables en cualquier momento del año.

Más información y reservas: playalunaroja.com

WhatsApp: +54 11 7365-8007

Apart Club San Pedro, el refugio más exclusivo del verano argentino

Escapada al Paraná: Naturaleza y confort en Apart Club San Pedro. A solo un par de horas de la ciudad, un refugio de paz te espera a orillas del río Paraná. Apart Club San Pedro combina el relax de su playa propia con un entorno natural único. Sus lofts totalmente equipados ofrecen vistas abiertas al río, garantizando el confort necesario para una desconexión total.

Con la temporada de verano en marcha, el complejo ya habilitó sus reservas anticipadas para enero y febrero. Consultas y reservas por WhatsApp: 3329565896, sitio web www.apartclubsanpedro.com.ar o al mail apartclub_sanpedro@ hotmail.com.