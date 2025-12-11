“Qué Somos”: fechas, elenco y todos los detalles de la comedia que buscará conquistar al público en 2026

Buenos Aires suma una apuesta fuerte a su cartelera de verano con “Qué Somos”, la nueva comedia protagonizada por Silvio Klein y Juan Acosta, que debutará el 8 de enero en el Teatro La Casona. Con un elenco que combina trayectoria, humor y figuras del ámbito cultural, la obra ya se perfila como una de las más esperadas de la temporada teatral 2025.

Una dupla consolidada y una propuesta que apunta a transformar al público

Para Silvio Klein, el teatro es un territorio vital. Desde su debut en 2008 junto a Alberto Martín, bajo la producción de Aldo Funes, asegura que nunca dejó de sentir la magia de subirse a escena. “El escenario es sanador. Para mí el teatro es el gimnasio perfecto. Crear un personaje es una experiencia maravillosa”, afirma.

Su vínculo artístico y personal con Juan Acosta —con quien comparte 15 años de amistad— vuelve el proceso aún más natural. “Con Juan solo con mirarnos nos entendemos. Para nosotros divertirnos es ley: si no nos divertimos nosotros, no podemos trasladarlo al público”, asegura.

Además de protagonizar, Acosta también dirige la obra escrita por ambos. Para él, el corazón de “Qué Somos” está en la experiencia del espectador: “Es un pasantismo: la gente llega de una manera y se va de otra. En estos tiempos donde todo es queja o bajón, lograr una hora de risa y evasión es muy bueno”.

Un elenco plural con figuras de la región y del ámbito cultural

La propuesta cuenta también con la participación de Rubi Montalvo, ganadora y protagonista de la serie peruana Retrueno (2022), y de Guillermo Yanco, actual vicepresidente del Museo del Holocausto y esposo de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien aporta un atractivo especial a la puesta.

“Rubi no solo es una gran compañera, es una actriz de la ostia”, destaca Klein. “Y Guille siempre nos dice que estar arriba del escenario en esta etapa de su vida es mágico”. Con la producción de Aldo Funes, “Qué Somos” combina experiencia, frescura y una mirada contemporánea del humor.

Estreno y funciones

La obra se estrenará el jueves 8 de enero a las 21:30 en el Teatro La Casona.

Las funciones serán:

Jueves a sábados – 21:30

Domingos – 20:30

Según adelanta Klein, el estreno “va a tirar la casa por la ventana” y contará con invitados especiales ya confirmados, aunque por ahora mantienen la lista en secreto.

Una pregunta que sigue resonando más allá del teatro

“Qué Somos” invita a reír, relajarse y salir del teatro transformado. Una comedia que promete instalarse como uno de los imperdibles del verano porteño y dejar al público con una sola pregunta al salir: ¿Qué somos?