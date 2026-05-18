Así fue la soñada propuesta de matrimonio a Brenda Di Aloy: castillos, rosas y sorpresa

Este fin de semana, Brenda Di Aloy, la hija de Amalia “Yuyito” González irrumpió en sus redes sociales para compartir todos los detalles de la soñada propuesta de matrimonio que le realizó el empresario Sebastián Freidzon. A través de un carrusel de imágenes en Instagram, la modelo mostró el lugar que eligió su futuro marido para pedirle casamiento. Para ello, creó una ambientación de ensueño al aire libre donde se destacó la presencia de un enorme castillo de cuentos, un gran arco creado con rosas rosadas, blancas y anaranjadas y un lujoso anillo de diamantes.

Brenda Di Aloy compartió las fotos de su soñada propuesta de matrimonio

Brenda Di Aloy y su novio Sebastián Freidzon están en pareja desde mediados de 2025. La pareja decidió oficializar su noviazgo luego de que la influencer haya decidido poner punto final a su romance con Cris Vanadía en enero de 2024. Desde ese entonces, los tortolitos comenzaron una intensa historia de amor, que en las últimas horas sumó un nuevo capítulo cargado de sueños y nuevos proyectos.

La soñada propuesta de matrimonio a Brenda Di Aloy | Instagram

Según lo que la propia creadora de contenidos contó, el jueves 14 de mayo el empresario organizó en detalle un escenario ideal para pedirle casamiento. “El día que le dije que sí al hombre más cariñoso, atento, detallista, determinado, generoso, el que me cuida, y al que le encanta mimarme y sorprenderme”, escribió visiblemente enamorada y emocionada ante semejante propuesta soñada.

En cada una de las postales se ve como el joven ideó una ambientación al aire libre sin dejar nada librado al azar. Para ello, ubicó un escenario compuesto por un amplio arco de rosas en tonos blancos, rosados y naranjas entrelazados con una base de ramas y follaje verde que aporta volumen y naturaleza. Sobre el pasto, ubicó numerosos velones claros con sus respectivos acrílicos transparentes de contención y distribuyó pétalos de rosas blancas, reforzando el clima íntimo y romántico de la escena.

La soñada propuesta de matrimonio a Brenda Di Aloy | Instagram

Como telón de fondo, se pudo observar un castillo de impronta europea sacado de un cuento de hadas. Esta imponente construcción tiene fuerte influencia de arquitectura francesa tipo château siendo el complemento ideal para sumar romanticismo a esta inesperada propuesta matrimonial.

Incrédula y con los ojos llenos de emoción, se la ve ingresando a la streamer a este escenario pensado para una pregunta tan sensible y reveladora. Su novio, realizó un gesto sumamente romántico que despertó suspiros en sus seguidores: se arrodilló, abrió el pequeño estuche que contenía la alianza de compromiso y le pidió casamiento. Completamente atónita, Brenda se arrodilló junto a él y ambos se fundieron en un abrazo que selló el nuevo capítulo de este amor que se incrementa con el tiempo.

La soñada propuesta de matrimonio a Brenda Di Aloy | Instagram

La sentida reflexión de Brenda Di Aloy

Luego de dejar que las imágenes hablen por sí solas y haber enumerado las cualidades de su futuro marido, Brenda Di Aloy realizó una sentida reflexión. Aferrada a la fe, la ex azafata de Guido Kaszcka citó un versículo de la biblia: “Hace unos años me aferré al pasaje que está en Isaías 43:18-19: ´Pero olvida todo eso; no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto; crearé ríos en la tierra árida y baldía´”.

A pesar de haber dejado en claro que tuvo momentos de desolación y de no encontrar respuestas, la joven de 29 años encontró respuestas a sus rezos: “Aunque hubo momentos de desánimo, angustia y dudas hoy puedo ver que Dios es fiel y lo que dice, lo cumple”. Como era de esperarse, este posteo no tardó en llenarse de likes y comentarios de felicitaciones y buenos deseos. Entre ellos, estuvo el de Yuyito González quien no contuvo su alegría y manifestó: “¡Qué felicidad me dan!”. Por su parte, el creador de este evento tan íntimo como señado, compartió una postal de ellos dos sumamente acaramelados y señaló: “El hombre que halla esposa, encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor”.

La soñada propuesta de matrimonio a Brenda Di Aloy | Instagram

De esta manera, Brenda Di Aloy se prepara para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida: su casamiento con Sebastián Freidzon, tras un año de intenso romance. A pesar de mantener su vida privada en absoluta discreción, los tortolitos se vuelcan en su amor y en el camino de la espiritualidad para vivir una vida juntos, abriéndose paso a un nuevo capítulo en su historia.