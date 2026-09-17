ORNO invita a disfrutar la primavera con planes al aire libre en su terraza de Palermo

Con la llegada de la primavera y las tardes más cálidas, los espacios al aire libre comienzan a convertirse en protagonistas de la agenda porteña. En ese contexto, ORNO Palermo OFF propone disfrutar de su terraza con una programación que combina gastronomía, tragos y distintas experiencias para compartir.

Ubicado en Beruti 3336, CABA, el espacio invita a extender las tardes y noches de primavera entre pizzas, cócteles y propuestas de entretenimiento. La agenda suma alternativas para quienes buscan algo más que una salida gastronómica tradicional.

Entre las opciones se encuentra Drag Bingo, una propuesta que combina el clásico juego de bingo con baile y música, y que cuenta con Socorro como anfitriona. La próxima fecha es el 17 de septiembre.

La programación también incluye Des-Conocidos, una propuesta pensada para quienes buscan conocer gente nueva y compartir una experiencia diferente. El encuentro se realizará el 22 de septiembre, desde las 19:30.

Así, la terraza de ORNO Palermo OFF se presenta como un espacio para aprovechar la primavera porteña con diferentes planes, desde una cena acompañada de cócteles hasta noches de bingo, baile y encuentros sociales.

ORNO Palermo OFF

Reservas

Dirección: Beruti 3336, Local 13, CABA.

Próximas fechas: Drag Bingo: 17/9 y Des-Conocidos: 22/9