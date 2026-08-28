Chevrolet llevó diseño, tecnología y futuro al BAFWEEK

Nina Di Sebastiano Ricciardi

Chevrolet llegó a BAFWEEK para formar parte del evento de moda más importante de Argentina con una propuesta que puso en diálogo dos universos: la movilidad y la moda. Durante dos jornadas, sus modelos Spark EUV y Captiva PHEV fueron protagonistas de intervenciones artísticas que los integraron al universo creativo del evento.

Día 1: el Spark EUV se transforma de la mano de Vanesa Krongold

La primera jornada tuvo como protagonista al Spark EUV, que fue intervenido por la artista Vanesa Krongold. El proceso creativo permitió mostrar la transformación del vehículo y el trabajo detrás de la intervención hasta llegar al resultado final, convirtiendo al modelo en una pieza que dialogó con la estética de BAFWEEK.

La propuesta estuvo acompañada por dos referentes de la escena digital: Rosario Cleris, conocida como “Khale Makeup”, y Rocío Vázquez, conocida como “Sereinne”. Ambas encontraron en el Spark EUV y en la intervención artística distintos elementos de inspiración para construir sus propios looks.

Para Rosario, el color tuvo un rol central. “La verdad me encanta la intervención en la camioneta, me parece muy cool”, expresó. Su elección fue un look azul, un tono que vinculó con las tendencias de la próxima temporada: “Me vestí de azul y además es el color realmente en tendencia para el 2027, así que qué mejor propuesta de Chevrolet”.

En el caso de Rocío Vázquez, la inspiración surgió del cruce entre moda, arte y tecnología. “Me gusta que mezclen algo como un auto con la intervención textil y plástica”, explicó. Para su look, tomó como referencia a Lulú, una de las marcas que desfiló durante BAFWEEK, y buscó combinar su estética romántica con el universo futurista del Spark EUV, al que definió como “mi auto de confianza”.

Día 2: la Captiva PHEV se encuentra con el arte de Samot

Durante la segunda jornada, el protagonismo pasó a la Captiva PHEV, intervenida especialmente por el artista Samot. La propuesta volvió a poner en primer plano el proceso creativo y la transformación del vehículo, mostrando cómo el diseño automotor podía convertirse también en un espacio de expresión artística.

La Captiva PHEV también fue el punto de partida para el look de Florencia Torrente. En diálogo con CARAS, contó que tomó como inspiración el color del vehículo: “Me inspiré en el color de la Captiva, que es híbrida, enchufable”. Además, destacó la posibilidad de vincular la propuesta con una mirada hacia el futuro. “Me inspiré en el color, en el futuro y en estar cómoda”, agregó.

De esta manera, la segunda jornada volvió a unir movilidad y moda desde una perspectiva diferente, con la tecnología y el diseño de la Captiva PHEV como punto de encuentro entre el trabajo artístico de Samot y la propuesta de Florencia.

Dos vehículos, dos miradas creativas

La presencia de Chevrolet en BAFWEEK permitió mostrar dos interpretaciones diferentes de sus vehículos. El Spark EUV, intervenido por Vanesa Krongold, y la Captiva PHEV, intervenida por Samot, tuvieron cada uno su propio proceso creativo y resultado final, acompañados por referentes de la moda y la escena digital.

Así, la marca llevó al evento una propuesta donde movilidad, arte, diseño y tecnología compartieron escenario. Tanto el Spark EUV como la Captiva PHEV se integraron al universo de BAFWEEK desde una mirada contemporánea, mostrando nuevas formas de conectar la innovación con la expresión personal.