Así celebró su cumpleaños Agustina Cherri en medio de sus vacaciones: playa, sorpresas y amor

Agustina Cherri vivió uno de los días más especiales del año, en compañía con su familia y en un lugar paradisíaco. Como en el 2025, la actriz recibió los saludos de cumpleaños de sus amigos y seguidores desde una espectacular playa y vacaciones con sus seres queridos. Ella no dudó en reflexionar sobre sus 43 años y disfrutar de todas las sorpresas que les prepararon desde el hotel. En sus historias de Instagram, compartió los detalles más lindos de un día a puro playa y amor.

El cumpleaños de Agustina Cherri en sus vacaciones

El cumpleaños playero de Agustina Cherri: sorpresas y rodeada de amor

El 15 de febrero del 2026, las vacaciones en Punta Cana de Agustina Cherri dieron un giro inesperado cuando la actriz recibió sorpresas por su cumpleaños. Sus 43 años fueron recibidos a lo grande por su familia presente, y los tiernos mensajes de sus amigos y seguidores en redes sociales. Sin embargo, ella compartió los detalles en sus historias de Instagram, mostrando la felicidad que sintió al abrir la puerta de su habitación y ver la decoración que le prepararon.

Tras pasar una cortina de papel, se encontró con globos que sostenían los mejores recuerdos con sus seres queridos, y una cama llena de papelitos, para que celebre su gran día. Con energía, sus hijos celebraron el cumpleaños de su mamá, y luego todos juntos fueron a la playa. Allí, ella se tomó las mejores fotos bajo el sol, y reflexionó sobre lo vivido en todo este último año. "Me siento más niña que en mi niñez, más libre que en mi adolescencia, más sabia que a mis 30 y más yo que nunca. Gracias a todos por sus mensajes de amor", escribió en el posteo. Al final del día, se prepararon elegantes para una cena en el hotel, donde cantó la famosa canción de cumpleaños, y cerró el gran evento.

El look con el estampado tendencia de Agustina Cherri

Si bien durante el día ella optó por llevar su bikini azul oscuro, que le permitió llamar la atención sobre la arena blanca y aguas cristalinas de Punta Cana, durante la noche, Agustina Cherri volvió a marcar tendencia con el estampado favorito de todos. La actriz se la jugó por un vestido liviano con cierre en el cuello, creando una forma de romboide y deslumbrando sus hombros, con el estampado animal print. De esta manera, sopló las velitas de la torta, y marcó tendencia fashionista.

Los usuarios de las redes sociales y sus amigos no dudaron en dejarle mensajes de amor, ya sea con tiernos posteos, viviendo junto a ella sus vacaciones o comentarios. Agustina Cherri volvió a elegir fusionar su cumpleaños con sus días en la playa, y se enterneció con las sorpresas que recibió y el cariño de todos sus seres queridos. Sin dudarlo, compartió los detalles en sus historias de Instagram y posteó las mejores postales en una publicación en honor a sus 43 años.

