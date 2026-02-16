Anita García Moritán se maquilló sola y enterneció con el resultado

Anita García Moritán volvió a convertirse en la protagonista indiscutida de las redes sociales este domingo 15 de febrero, cuando un video compartido por su papá, Roberto García Moritán, mostró una escena que combinó ternura con diversión. En las imágenes, la pequeña aparece concentrada con una paleta de maquillaje que, si bien evidenciaba entusiasmo y creatividad, dejaba en claro que la paleta de colores había sido utilizada con total libertad artística y hasta en zonas poco convencionales. La espontaneidad del momento hizo derretir a sus seguidores en cuestión de minutos.

El automaquillaje de Anita García Moritán

La escena ocurrió durante los últimos días de vacaciones que Anita García Moritán disfruta junto a su padre antes del inicio del ciclo escolar. En este marco, el dirigente político decidió registrar el instante en el que descubrió a su pequeña hija concentrada frente a una paleta de maquillajes infantiles, decidida a realzar su imagen. Lookeada con un vestido de princesa de Disney, la niña parecía completamente enfocada en su automaquillaje sin límites.

Roberto García Moritán y Anita García Moritán | Instagram

En el video se la observa manipulando sombras y brillos pensados para la delicada piel de los niños. Colores intensos en la zona de las ojeras y mejillas marcadas daban cuenta de que el entusiasmo había superado cualquier medida. Fue entonces cuando el empresario, lanzó la pregunta que desató las risas: "¿Qué te estás haciendo en la cara?". Sin perder la compostura, Anita respondió con cierta timidez: "Maquillaje".

Lejos de llamarle la atención, continuó con humor: "Vení a verte". Es así que el exmarido de Pampita le propuso pararse frente al espejo para que ella misma observe el extravagante make up. La reacción fue inmediata: al encontrarse con su reflejo, la mini fashionista sonrió con esa vergüenza que solo los chicos pueden expresar con tanta autenticidad.

Roberto y Anita García Moritán, una unión padre e hija inquebrantable

Luego de ver la reacción de Anita García Moritán, su papá volvió a insistir sin poder contener la risa: "¿Estás bien maquillada?". La respuesta no tardó en llegar y fue tan honesta como adorable: "No", exclamó con ternura la nena. Esta divertida escena cautivó a todos los seguidores del economista que no escatima en presumir a su retoño en su perfil de Instagram.

¿El resultado final?: Roberto y Anita posaron risueños frente al espejo. El magíster en finanzas sentado con sus piernas en posición de indio, mientras que su hija se recostó por encima de él sellando la tierna postal familiar en un ámbito sumamente íntimo, donde la imaginación estuvo a merced de la infante. Asimismo, mediante el juego sacó a relucir su faceta fashion y llena de glamour que heredó de su mamá.

Roberto García Moritán y su hija Anita | Instagram

Una vez más, Anita García Moritán logró enternecer a todos con su frescura, inocencia y espontaneidad a la hora de jugar. Entre risas frente al espejo y colores sobrios que cubrían sus ojos, padre e hija regalaron una escena simple pero profundamente genuina y llena de ternura, demostrando que los momentos menos pensados pueden terminar en divertidas anécdotas familiares.

NB